Attorno alle 17.15 di ieri la Centrale del 118 di Treviso ha attivato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, per un uomo in difficoltà, dopo essere scivolato nel bosco durante una camminata tra Prade e Masarè, incapace di risalire dalla gola da dove era finito, con male a un ginocchio e al buio. Ricevute le coordinate di massima del punto fuori sentiero in cui si trovava, una prima squadra di soccorritori è partita dal tornante della strada più vicina, proseguendo sulla stessa quota per avvicinarsi nel saliscendi su terreno instabile, finché il 49enne di Miane non ha risposto ai richiami ed è stato più semplice individuarlo. Data la vegetazione fitta, l’elicottero di Treviso emergenza ha sbarcato più distante con il verricello il tecnico di elisoccorso, che si è avvicinato a piedi al luogo, dove nel frattempo era sopraggiunta una seconda squadra. L’eliambulanza è poi atterrata in attesa a valle. Verificate le condizioni dell’uomo, che era collaborativo, i soccorritori lo hanno sollevato per una trentina di metri con un sistema di paranchi fino a una traccia soprastante e da lì hanno attrezzato alcune centinaia di metri di percorso con corda fissa per accompagnarlo fino alla strada e affidarlo all’ambulanza per i controlli del caso.