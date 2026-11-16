Un’escursione in montagna insieme al figlio di appena 7 anni si è trasformata in tragedia. Un uomo di 43 anni, residente nel Padovano, è morto domenica 15 novembre dopo essere stato colto da un malore mentre percorreva il sentiero numero 29 del Monte Ceva, nel territorio di Battaglia Terme, sui Colli Euganei. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i prolungati tentativi di rianimazione, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato attorno alle 14, quando alcune persone di passaggio si sono imbattute nell’uomo, riverso a terra e privo di sensi. Accanto a lui si trovava il figlio di 7 anni, che lo stava accompagnando durante l’escursione.

La Centrale operativa del 118 ha immediatamente attivato il Soccorso alpino di Padova, facendo intervenire anche l’elicottero di Padova Emergenza con a bordo l’équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso.

Sul posto sono arrivati otto tecnici del Soccorso alpino, che hanno affiancato il personale sanitario nelle operazioni di emergenza.

I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la vita al 43enne, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Una volta completati gli accertamenti e le operazioni necessarie, il corpo dell’uomo è stato recuperato dall’eliambulanza e trasportato a valle, dove è stato affidato al carro funebre.

La tragedia si è consumata lungo uno dei percorsi escursionistici del Monte Ceva, meta frequentata dagli appassionati di passeggiate sui Colli Euganei.

Particolarmente dolorosa la circostanza che l’uomo si trovasse insieme al figlio piccolo al momento del malore. Il bambino ha assistito all’improvviso dramma che ha colpito il padre durante quella che doveva essere una giornata trascorsa insieme nella natura.