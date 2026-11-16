Controlli congiunti della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel Vicentino, dove è scattato il sequestro di circa 6.700 litri di gasolio ritenuto non conforme alla normativa di settore. Nel mirino è finito un distributore di carburanti del territorio di Vicenza: oltre al prodotto petrolifero sono stati sequestrati anche tre serbatoi interrati e sei colonnine di erogazione. Il rappresentante legale dell’impianto è stato deferito all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio.

L’operazione rientra in un piano coordinato di verifiche promosso dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza e dall’Ufficio ADM Veneto 3 – Vicenza, con l’obiettivo di monitorare il mercato dei carburanti, verificare il corretto assolvimento delle accise e controllare la qualità del prodotto effettivamente venduto agli automobilisti.

Durante il controllo, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del Gruppo Vicenza hanno esaminato non solo la regolare tenuta delle scritture contabili e i prezzi praticati dall’impianto, ma hanno anche effettuato prelievi di campioni di carburante. Le analisi, svolte inizialmente sul posto dal Laboratorio Chimico Mobile di ADM e successivamente approfondite dal Laboratorio Chimico ADM di Venezia, hanno evidenziato anomalie rispetto alle caratteristiche merceologiche previste dalla norma tecnica EN-590.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il prodotto commercializzato come gasolio, presumibilmente miscelato con altri idrocarburi, presentava un punto di infiammabilità, il cosiddetto flash point, pari a 40 gradi centigradi, ben al di sotto dei 55 gradi richiesti come parametro fondamentale per la libera commercializzazione.

Proprio questa non conformità, spiegano gli investigatori, avrebbe potuto causare danni ai veicoli riforniti, oltre a rappresentare un elemento di alterazione della leale concorrenza e una lesione della pubblica fede nei confronti dei consumatori.

L’intervento conferma la collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rafforzata dal protocollo d’intesa rinnovato nel 2025, con l’obiettivo di presidiare la legalità in un settore particolarmente delicato come quello dei carburanti, a tutela dei cittadini, delle imprese regolari e degli interessi finanziari nazionali ed europei.

Le verifiche, comunque, non sono concluse. Sono infatti ancora in corso ulteriori accertamenti di natura fiscale, finalizzati a chiarire eventuali altre irregolarità legate alle giacenze effettive dei prodotti presenti nell’impianto. Resta ferma, in ogni caso, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.