Umberto Baldo

Il problema dei potenti è che spesso scambiano il mondo per una scacchiera e gli altri popoli per pedine.

È una tentazione antica, che ogni tanto riemerge con nomi diversi.

Oggi qualcuno la chiama “nuova Yalta”.

Nel febbraio del 1945, mentre la Seconda guerra mondiale non era ancora finita, Roosevelt, Churchill e Stalin si incontrarono nella località della Crimea per discutere il futuro dell’Europa e del mondo.

Attorno a quel tavolo si gettarono le basi del nuovo ordine internazionale, ma anche della divisione del nostro Continente in sfere d’influenza.

Milioni di persone si ritrovarono a vivere in Paesi il cui destino era stato deciso altrove a tavolino, senza che nessuno chiedesse loro un’opinione.

Oggi, a distanza di oltre ottant’anni, la storia sembra riproporre una scena che presenta qualche inquietante somiglianza.

Questa volta i protagonisti annunciati sono Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin.

Tre uomini, tre potenze nucleari, tre visioni del mondo che non necessariamente coincidono, ma che hanno un interesse comune: contare, e possibilmente decidere molto più degli altri.

Il vertice trilaterale del 19 novembre prossimo a Shenzhen, in Cina, è stato confermato.

La Casa Bianca ha anticipato alcuni degli argomenti in discussione: il disarmo nucleare e la guerra con l’Iran.

Non è previsto, almeno ufficialmente, un accordo conclusivo. E soprattutto non si parlerà dell’Ucraina.

Una circostanza che merita qualche riflessione.

Perché ciascuno dei tre arriva all’appuntamento con esigenze ed aspettative ben precise.

Donald Trump ha bisogno di risultati diplomatici da esibire. La crisi iraniana rappresenta un problema che Washington vorrebbe disinnescare senza dare l’impressione di aver fatto marcia indietro. Coinvolgere Xi e Putin può essere utile, visto che entrambi intrattengono rapporti con Teheran. C’è poi la questione nucleare: il trattato New START fra Stati Uniti e Russia è scaduto nel febbraio scorso e Trump vorrebbe arrivare a un nuovo accordo che comprenda anche la Cina. Un modo per evitare che Pechino continui ad ampliare il proprio arsenale senza entrare in alcun sistema di limitazioni.

Xi Jinping ha un obiettivo diverso, ma altrettanto importante. Sedersi allo stesso tavolo con il presidente americano e quello russo significa consacrare, almeno simbolicamente, il ruolo della Cina come grande potenza globale. Pechino non vuole essere considerata una potenza regionale chiamata a rispettare regole scritte a Washington. Vuole partecipare alla loro definizione. E un incontro di questo genere offre a Xi un’occasione preziosa per dimostrarlo.

Vladimir Putin, infine, ha un interesse forse ancora più immediato. Dopo anni di guerra in Ucraina e di isolamento diplomatico occidentale, tornare a sedersi accanto al presidente americano e a quello cinese significa ottenere un riconoscimento politico che il Cremlino considera fondamentale. Putin vuole che la Russia venga trattata da superpotenza, nonostante le difficoltà economiche e militari che la guerra ha messo in evidenza. E soprattutto vorrebbe che si tornasse a discutere dell’architettura della sicurezza internazionale partendo dalle sue condizioni.

Non sappiamo se questi tre leader abbiano davvero intenzione di spartirsi il mondo. Sarebbe azzardato sostenerlo.

Ma non occorre immaginare una nuova carta geografica con i confini tracciati a matita per capire il rischio.

È sufficiente che le grandi potenze comincino a riconoscersi reciprocamente delle sfere d’influenza, considerando le aspirazioni e la sovranità degli altri Paesi come elementi negoziabili.

L’Ucraina, in questo scenario, è il caso più evidente. Un Paese aggredito dalla Russia, che da quasi cinque anni combatte per conservare la propria indipendenza, rischia di diventare una pedina nelle trattative fra Washington e Mosca. Ed il fatto che non sia nemmeno prevista una discussione sulla guerra nell’incontro fra i tre leader non è certo una notizia rassicurante.

Ma c’è un altro grande assente a questo appuntamento: l’Europa.

Ed è qui che la vicenda diventa particolarmente imbarazzante per noi europei.

Non siamo nel 1945. L’Unione europea non è un continente distrutto, occupato militarmente e privo di risorse.

È una delle maggiori aree economiche del pianeta, dispone di un mercato di dimensioni enormi, di capacità industriali, tecnologiche e finanziarie, e rappresenta un modello democratico e giuridico che continua ad avere un peso internazionale.

Eppure, quando si tratta di politica estera e di sicurezza, sembra spesso un condominio nel quale tutti hanno diritto di parola, ma nessuno riesce a trovare l’amministratore.

La vicenda della delegazione europea chiamata a partecipare ai negoziati sull’Ucraina è, da questo punto di vista, emblematica.

Dopo settimane di discussioni su chi dovesse rappresentare l’Unione, a Dublino è stata concordata una “squadra” composta da Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito, affiancati dai rappresentanti delle Istituzioni europee.

Una delegazione allargata, insomma, nella quale non mancano le poltrone, ma sulla quale rimangono parecchi interrogativi.

Persino Kaja Kallas, l’Alta rappresentante dell’Unione per la politica estera, è rimasta fuori dalla squadra negoziale.

Il problema, naturalmente, non è soltanto stabilire chi debba sedersi al tavolo.

È capire con quale mandato, sulla base di quale strategia e soprattutto con quale posizione comune.

Perché i ventisette Paesi non hanno la stessa sensibilità nei confronti della Russia, degli Stati Uniti e della guerra in Ucraina.

Ci sono governi che chiedono una linea molto dura verso Mosca, ed altri che preferirebbero una maggiore disponibilità al compromesso.

Ci sono differenti interessi nazionali, diverse valutazioni dei rischi e differenti rapporti con Washington.

E così, mentre Trump, Xi e Putin si preparano a discutere di questioni che riguardano gli equilibri mondiali, noi siamo ancora impegnati a stabilire chi debba parlare a nome dell’Europa.

Non è soltanto una questione di immagine. È una questione di sostanza politica.

C’è poi un paradosso che dovrebbe farci riflettere. L’Europa è fra i principali sostenitori dell’Ucraina, contribuisce in misura rilevante al suo sostegno economico e militare, dovrà probabilmente finanziare una parte consistente della sua ricostruzione, e sarà direttamente coinvolta nelle conseguenze di qualsiasi accordo di pace.

Eppure rischia di non avere voce in capitolo proprio quando si discuterà del futuro della sicurezza del Continente.

Come ha efficacemente osservato il premier canadese Mark Carney, il pericolo è che l’Europa si ritrovi «nel menù anziché al tavolo».

Una battuta, certo, ma che fotografa una realtà tutt’altro che divertente.

E attenzione: non possiamo nemmeno consolarci pensando che si tratti soltanto di una temporanea difficoltà organizzativa. Il problema europeo è molto più profondo.

Da decenni l’Unione procede attraverso compromessi fra governi nazionali che spesso considerano la politica estera una prerogativa da non cedere a Bruxelles. Abbiamo costruito un mercato comune, una moneta condivisa da molti Paesi, Istituzioni e regole comuni.

Ma non siamo riusciti a costruire una vera sovranità politica europea.

Continuiamo a comportarci come ventisette Stati che collaborano quando conviene, ma che si dividono quando occorre assumere decisioni difficili.

La conseguenza è che altri decidono e noi commentiamo.

La NATO resta indispensabile per la sicurezza europea, ma non possiamo continuare a delegare agli Stati Uniti la responsabilità della nostra difesa, soprattutto in una fase nella quale Washington sembra sempre più interessata a ridefinire le proprie priorità globali. Dobbiamo sviluppare capacità militari, industriali, tecnologiche e di intelligence comuni.

Ma soprattutto dobbiamo decidere quale ruolo vogliamo avere nel mondo.

Perché la questione non riguarda soltanto l’Ucraina. Riguarda il futuro dell’ordine internazionale, il rispetto del diritto, la sovranità degli Stati ed il principio secondo cui nessun popolo dovrebbe vedersi imporre il proprio destino dalle convenienze delle potenze più forti.

Non possiamo invocare questi principi quando ci fanno comodo e dimenticarli quando diventano scomodi.

La nuova Yalta, dunque, forse non ci sarà. E sarebbe prematuro sostenere che Trump, Xi e Putin abbiano già deciso di spartirsi il pianeta.

Ma sarebbe altrettanto ingenuo non vedere che il mondo sta cambiando, che le grandi potenze stanno cercando di ridefinire i rispettivi rapporti di forza, e che il vecchio ordine internazionale è sempre più fragile.

E allora torno alla domanda iniziale: che cosa farà l’Europa?

Perché non possiamo pretendere di essere protagonisti della storia soltanto quando dobbiamo pagare il conto.

Se vogliamo stare al tavolo, dobbiamo prima dimostrare di essere capaci di sederci insieme.

Altrimenti continueremo a finanziare le decisioni degli altri, chiamandola politica estera europea.

Umberto Baldo