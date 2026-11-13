La f..a come arma di spionaggio. Da Dalila a Mata Hari, fino ai servizi segreti di oggi

Umberto Baldo

C’è una cosa che la storia ci insegna da qualche migliaio di anni: per ottenere informazioni riservate non sempre servono intercettazioni, microspie, hacker, satelliti o sofisticati sistemi di intelligenza artificiale.

A volte basta una bella donna, un uomo con qualche debolezza di troppo e un letto.

Del resto, se c’è una cosa che non è mai cambiata nella storia dell’umanità è la capacità del sesso di far perdere la testa anche a persone che, in altri campi, dimostrano un’intelligenza straordinaria.

E così, mentre noi comuni mortali ci accontentiamo al massimo di qualche avventura extraconiugale, nel mondo dello spionaggio il sesso è da secoli uno “strumento di lavoro”.

Gli inglesi hanno persino inventato un’espressione per definirlo: honey trap, la trappola del miele. Una definizione elegante per indicare una pratica decisamente meno elegante: usare l’attrazione sessuale per conquistare la fiducia di qualcuno, ottenere informazioni riservate, influenzarne le decisioni, oppure ricattarlo.

Insomma, quella che potremmo chiamare, senza tanti giri di parole, la “figa come arma di intelligence”.

La letteratura aveva già spiegato tutto parecchi secoli prima della nascita dei servizi segreti.

Pensiamo a Sansone e Dalila. La storia è raccontata nel Libro dei Giudici. Dalila viene incaricata dai Filistei di scoprire il segreto della forza straordinaria di Sansone. Ci riesce dopo una lunga opera di seduzione ed insistenza. Lui le confida il segreto dei suoi capelli e lei lo consegna ai nemici.

Non sappiamo se Dalila fosse una spia ante litteram, ma certamente aveva capito una cosa: per sconfiggere un uomo molto forte non sempre occorre essere più forti di lui. A volte basta fargli perdere la testa.

Passiamo alla storia moderna.

Durante la Prima guerra mondiale compare una delle figure più celebri e controverse dello spionaggio: Mata Hari, ballerina olandese, donna affascinante e frequentatrice di ambienti militari e diplomatici.

Fu accusata dai francesi di essere una spia tedesca e venne fucilata nel 1917.

Ancora oggi gli storici discutono sull’effettiva consistenza delle sue attività spionistiche. Ma la sua figura è diventata il simbolo universale della seduzione utilizzata come strumento di guerra.

Poi arriviamo al 1963, quando la Gran Bretagna scopre che anche i suoi ministri possono avere qualche difficoltà a tenere separate le questioni di Stato da quelle della camera da letto.

Il protagonista è John Profumo, Ministro della Guerra nel governo conservatore di Harold Macmillan.

Profumo intrattiene una relazione con Christine Keeler, una giovane modella che frequenta anche Yevgeny Ivanov, addetto militare dell’ambasciata sovietica a Londra.

La vicenda diventa uno scandalo politico devastante. Non fu mai dimostrato che Christine fosse una spia, ma il problema della possibile trasmissione di informazioni riservate ad un rappresentante sovietico era tutt’altro che fantasioso.

Profumo fu costretto a dimettersi, ed il governo Macmillan ne uscì pesantemente indebolito.

Ma attenzione: non sono soltanto le donne a essere utilizzate come esche sessuali.

La Germania orientale, durante la Guerra fredda, mise a punto una tecnica particolarmente raffinata. I servizi segreti di Berlino Est reclutavano uomini incaricati di conquistare sentimentalmente donne che lavoravano nelle istituzioni della Germania occidentale.

Erano chiamati “Romeo spies”.

Questi agenti si presentavano come uomini affascinanti, disponibili, interessati ad una relazione stabile. Conquistavano segretarie e collaboratrici che, spesso, avevano accesso a documenti riservati degli uffici governativi.

In alcuni casi le relazioni duravano anni.

E non era necessario installare una microspia nell’ufficio della Cancelleria: bastava aspettare che la donna portasse a casa qualche documento o raccontasse al proprio innamorato ciò che aveva visto durante la giornata.

Insomma, anche gli uomini possono essere utilizzati come esche. La parità di genere, almeno nel settore dello spionaggio, sembra essere arrivata da parecchio tempo.

La CIA ha ricostruito alcune di queste operazioni. Altro che James Bond!

E arriviamo ai giorni nostri, dove troviamo una vicenda che sembra uscita dalla sceneggiatura di un film di spionaggio, se non fosse che il protagonista è uno degli uomini più potenti dell’economia mondiale.

Parliamo di Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia. Sessantatré anni, una fortuna personale enorme e la guida di un’impresa che è diventata il simbolo della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

La prima protagonista della vicenda è Alice Huang (stesso cognome) dirigente di una società di Singapore chiamata Megaspeed.

Secondo le ricostruzioni della stampa americana, la donna sarebbe sospettata dai servizi di intelligence statunitensi di avere legami con l’intelligence cinese, e di aver contribuito ad aggirare le restrizioni americane sull’esportazione di chip avanzati verso la Cina.

Jensen Huang ha ammesso di essere stato infedele alla moglie, ma non ha fornito pubblicamente tutti i dettagli della relazione.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha aperto un’indagine indipendente per verificare se ci siano stati problemi di sicurezza e se informazioni aziendali riservate siano state compromesse.

Non sappiamo, allo stato delle informazioni disponibili, se Alice Huang abbia effettivamente svolto attività di spionaggio.

È una distinzione importante, anche se evidentemente meno divertente ed intrigante da raccontare.

Ma la storia non finisce qui.

Il quotidiano New York Times ha pubblicato un’altra rivelazione: Jensen Huang avrebbe intrattenuto una seconda relazione extraconiugale con Kimberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario, una dirigente che dipendeva direttamente da lui.

Secondo cinque persone che hanno lavorato nell’azienda, i due sarebbero stati visti in atteggiamenti affettuosi in un albergo di San José, durante una conferenza aziendale nel marzo scorso. La vicenda avrebbe avuto anche un seguito piuttosto curioso, con il personale della sicurezza di Huang che avrebbe cercato di ottenere un accordo di riservatezza da un testimone che aveva registrato la scena.

Anche in questo caso, si tratta di ricostruzioni giornalistiche, non di fatti accertati in sede giudiziaria.

E qui la faccenda assume dimensioni decisamente più grandi di una semplice scappatella.

Ieri Nvidia ha annunciato le dimissioni immediate di Huang da amministratore delegato, presidente e componente del consiglio di amministrazione.

La notizia ha provocato nuove turbolenze in Borsa, con una pesante perdita delle azioni fin dalla diffusione delle prime indiscrezioni.

Il problema non è soltanto l’immagine pubblica del fondatore.

Nvidia è un’impresa da circa 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, di valore altamente strategico.

Huang l’ha guidata per oltre trent’anni e non esiste un successore già pronto a prenderne il posto.

Ecco, a questo punto possiamo tornare alla nostra considerazione iniziale.

Possiamo vivere nell’epoca dei computer quantistici, dell’intelligenza artificiale, dei satelliti capaci di fotografare una targa a migliaia di chilometri di distanza. Possiamo spendere miliardi per proteggere i nostri sistemi informatici e costruire sofisticatissimi apparati di sicurezza.

Ma poi può arrivare una bella donna, magari con un sorriso particolarmente convincente, magari anche le curve al posto giusto, e mettere in crisi un’intera organizzazione.

Naturalmente non bisogna pensare che tutte le donne siano Mata Hari, e che ogni uomo che riceve un sorriso debba immediatamente avvertire il controspionaggio.

Il punto è un altro.

Il sesso, il desiderio, la vanità, la solitudine e la presunzione sono vulnerabilità umane che nessun antivirus è ancora riuscito a correggere.

E non è nemmeno una questione esclusivamente maschile. La storia dei Romeo della Germania orientale dimostra che anche gli uomini possono essere utilizzati per arrivare ad informazioni che altrimenti sarebbero inaccessibili.

Ma c’è una categoria di persone particolarmente esposta a queste trappole: gli uomini di potere.

Quelli che sono abituati a comandare, ad essere adulati, a vedere gli altri pendere dalle loro labbra. Quelli che finiscono per convincersi di essere più furbi di tutti.

E che magari pensano anche di poter gestire tranquillamente una relazione clandestina senza conseguenze.

Jensen Huang potrebbe aver scoperto che non sempre si riesce a controllare tutto.

Nemmeno quando si è a capo dell’azienda che produce i chip destinati a far funzionare l’intelligenza artificiale del pianeta.

C’è una morale, se proprio vogliamo trovarla.

L’intelligenza artificiale può essere “artificiale”.

La stupidità umana, invece, continua a essere rigorosamente autentica.

E dopo migliaia di anni, da Sansone a Jensen Huang, c’è una lezione che il genere maschile continua ostinatamente a non imparare: quando si tratta di sesso, anche il più potente degli uomini può diventare il più vulnerabile.

Umberto Baldo