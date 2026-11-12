Malo, operaio di 23 anni schiacciato da una pressa: gravissimo a Vicenza

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, a Malo, all’interno della ditta BMB Packaging. Un operaio di appena 23 anni è rimasto schiacciato sotto una pressa, riportando gravi conseguenze.

L’infortunio si è verificato intorno alle 16, mentre il giovane si trovava all’interno dello stabilimento. Le sue condizioni hanno richiesto un intervento sanitario urgente e il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Vicenza, dove è stato preso in carico dai medici.

Restano ancora da chiarire le circostanze dell’incidente e la dinamica esatta che ha portato allo schiacciamento del lavoratore. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla natura delle lesioni riportate e sulla prognosi.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare sui rischi legati all’utilizzo di macchinari industriali.

Le condizioni del 23enne destano forte preoccupazione.