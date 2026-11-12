A4, violento scontro tra due camion e un’auto: tre feriti estratti dalle lamiere, autostrada chiusa verso Milano (VIDEO)

Grave incidente stradale questa mattina, giovedì 12 novembre, lungo l’autostrada A4, al chilometro 261 in direzione Milano, nel territorio di Sommacampagna, in provincia di Verona. Due mezzi pesanti e un’autovettura sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato il ferimento di tre persone e reso necessaria la chiusura del tratto autostradale per consentire le operazioni di soccorso.

L’allarme è scattato intorno alle 8, quando sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Verona, supportate da due autogru. Secondo una prima ricostruzione, una cisterna avrebbe tamponato violentemente il camion che procedeva davanti, in un incidente che ha coinvolto anche un’automobile.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, che le hanno successivamente affidate al personale sanitario del Suem 118. Si tratta del conducente della cisterna e di due persone che viaggiavano sull’autovettura. Illeso, invece, il conducente dell’auto.

Fortunatamente, nessuno dei due mezzi pesanti coinvolti trasportava sostanze pericolose. Uno dei camion era utilizzato per il trasporto di farine alimentari, mentre l’altro era carico di merci.

L’incidente ha richiesto un complesso intervento di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli, con l’impiego dei mezzi speciali dei Vigili del Fuoco per gestire la situazione e liberare la carreggiata.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni, il tratto dell’A4 interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico in direzione Milano, con conseguenti disagi per la circolazione.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e il personale autostradale per la gestione della viabilità. Le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza risultavano ancora in corso al momento della comunicazione dei Vigili del Fuoco.