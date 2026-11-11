CRONACA
11 Novembre 2026 - 8.45

Droga dall’estero per posta: 15 pacchi intercettati dalla Finanza, tre segnalati

Nicoletta Ugolini
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TREVISO 11 NOVEMBRE 2026 – Duecentoquindici grammi di metanfetamina, 11,4 grammi di hashish, 15 pasticche di droghe sintetiche, cinque cartoncini di Lsd e un grammo di cocaina rosa: è quanto ha sequestrato la Guardia di Finanza di Treviso controllando 15 spedizioni arrivate dai Paesi Bassi e dalla Repubblica Ceca, destinate a residenti nella Marca e nelle zone vicine.

Gli accertamenti del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno permesso di individuare tre destinatari di quattro dei pacchi, residenti nelle province di Treviso e Venezia, segnalati all’autorità giudiziaria per traffico e detenzione illeciti di stupefacenti. La perquisizione, personale e domiciliare, disposta dalla Procura di Treviso ed eseguita nei confronti di uno di loro, ha confermato che la droga era stata acquistata per essere rivenduta.

Per gli altri 11 pacchi con sostanze psicotrope le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili.

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