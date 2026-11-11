Allarme bomba nelle scuole del Vicentino: evacuazioni e controlli, a Noventa chiusi tutti gli istituti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ORE 13—> Mattinata di evacuazioni nelle scuole del Vicentino, dopo l’arrivo di una mail minatoria firmata da un sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”. Il messaggio, ricevuto da molti istituti, tra cui l’Istituto comprensivo 10 di Vicenza, sosteneva che fosse stata piazzata una bomba nell’edificio e minacciava di “annientare gli italiani”. Si tratterebbe di un falso allarme, uno dei tanti arrivati a raffica in centinaia di scuole in tutta Italia, e non è stato trovato alcun ordigno.

Le scuole hanno attivato il protocollo di sicurezza e disposto l’evacuazione precauzionale degli studenti. Si è parlato del liceo Galilei, di un liceo di Arzignano e del liceo Canova a Vicenza. A Noventa Vicentina sarebbero chiuse tutte le scuole. Ad Altavilla e Grumolo gli studenti sono stati mandati a casa e a Lonigo gli istituti sarebbero in chiusura. A Brendola i controlli sono finiti e gli alunni sono rientrati. In altri istituti i ragazzi sono rimasti fuori per oltre un’ora, in attesa di carabinieri e artificieri.

Il fenomeno riguarda il resto d’Italia, con segnalazioni a Roma, Trieste, Padova, Brescia e in altre città. Secondo Sky TG24 la mail è stata inviata a circa 280 presidi e non si esclude un collegamento con un attacco informatico, senza conferme. Si attendono gli aggiornamenti ufficiali delle forze dell’ordine.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —> ORE 11.50 – Mattinata di allarme nelle scuole del Vicentino, dove sono arrivate segnalazioni di bombe in diversi istituti. Si parla del liceo Galilei e di un liceo di Arzignano, ma le segnalazioni riguarderebbero in tutta la zona di Vicenza anche altre scuole, tra cui il liceo Canova. A Noventa Vicentina sarebbero chiuse tutte le scuole. Ad Altavilla e Grumolo gli studenti sono stati mandati a casa, mentre a Lonigo gli istituti sarebbero in chiusura. A Brendola i controlli sono già terminati e gli alunni sono rientrati in classe. In altri istituti i ragazzi sono rimasti fuori per oltre un’ora, in attesa dei carabinieri e degli artificieri, impegnati su più fronti. Il fenomeno sembrerebbe interessare scuole in molte zone d’Italia, e le autorità invitano a non farsi prendere dal panico. Sky TG24 parla di “decine di scuole”, Il Post di “diverse”, mentre i titoli di Quotidiano Nazionale, Il Messaggero e Today indicano oltre 100 e perfino oltre 300 istituti. Il numero esatto non è confermato.Segnalazioni a Roma, Milano, Napoli, Bologna, Trieste, Padova, Brescia, Frosinone, Potenza, Rieti e in vari comuni delle province di Piacenza e Ferrara, con altre in aggiunta.

ORE 11- Mattinata di allarme nelle scuole del Vicentino, dove sono arrivate segnalazioni di bombe in diversi istituti. Si parla di liceo Galilei e di un liceo di Arzignano, ma le segnalazioni coinvolgerebbero in tutta la zona di Vicenza anche altre scuole, tra cui il liceo Canova.

A Noventa Vicentina sarebbero chiuse tutte le scuole. A Brendola i controlli sono già terminati e gli alunni sono rientrati in classe. In altri istituti gli studenti sono rimasti fuori per oltre un’ora, in attesa dell’arrivo dei carabinieri e degli artificieri, impegnati su più fronti. Il fenomeno sembrerebbe interessare scuole in molte zone d’Italia, e le autorità invitano a non farsi prendere dal panico.Le autorità invitano alla calma e a non farsi prendere dal panico.