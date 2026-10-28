Montecchio Maggiore, blitz dei Carabinieri: armi ed esplosivi in un’ampia zona collinare

IN AGGIORNAMENTO – Vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza in una zona collinare di Montecchio Maggiore, per cercare armi ed esplosivi. L’attività è coordinata dalla Procura di Vicenza.

Sul campo ci sono i Carabinieri artificieri-antisabotaggio, le unità cinofile e i mezzi specialistici dei vigili del fuoco di Vicenza, mentre il Suem 118 dell’Ulss 8 ha predisposto la necessaria assistenza sanitaria.