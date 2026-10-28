CRONACAVENETO
28 Ottobre 2026 - 9.30

Evasione Iva da oltre mezzo milione: confiscati 509mila euro a un condannato

Nicoletta Ugolini
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La Guardia di Finanza di Verona ha confiscato 508.955,39 euro, depositati sul conto di uno degli amministratori di una cooperativa veronese condannati per frode all’Iva. La somma è stata versata al Fondo Unico di Giustizia, a disposizione dello Stato.

Le indagini della Tenenza di Bardolino, chiuse nel gennaio 2021, avevano accertato che la cooperativa non aveva dichiarato operazioni per oltre 2,3 milioni di euro, evadendo più di mezzo milione di imposta. Il Tribunale di Verona ha condannato l’amministratore di fatto a un anno e sei mesi e quello di diritto a un anno, con sequestro dei beni fino all’importo del profitto. La sentenza, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, è definitiva.

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