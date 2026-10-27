Thiene, il ladro dei distributori automatici è ancora in carcere: i Carabinieri smentiscono la scarcerazione
Il 40enne straniero arrestato lo scorso 22 ottobre dai Carabinieri di Thiene, accusato di una serie di 16 furti ai distributori automatici, è tuttora detenuto nel carcere di Vicenza. A chiarirlo è il Comando provinciale dei Carabinieri, che interviene per smentire categoricamente alcune notizie circolate nei giorni scorsi riguardo a una sua presunta scarcerazione.
L’uomo non è mai stato rimesso in libertà e si trova ancora nella Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
La custodia cautelare in carcere è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza con un’ordinanza emessa il 22 ottobre 2026, al termine delle indagini condotte dai militari dell’Arma e coordinate dalla Procura della Repubblica.
I Carabinieri ribadiscono quindi che il provvedimento restrittivo rimane pienamente in vigore e che le informazioni relative alla liberazione del 40enne sono prive di fondamento.
L’uomo è attualmente indagato per i 16 episodi di furto contestati. Resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.