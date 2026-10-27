Tragedia sull’A22, quattro camion coinvolti in un tamponamento: un morto, autostrada chiusa e traffico paralizzato

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, sull’autostrada A22 del Brennero, nel Veronese. Quattro mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento che ha provocato la morte di una persona e la chiusura dell’autostrada tra Verona Nord e Affi, in direzione Brennero, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

L’allarme è scattato intorno alle 13.45, poco prima del casello di Affi. Per cause ancora in fase di accertamento, i camion si sono scontrati in una collisione a catena dalle conseguenze mortali. Tra i veicoli coinvolti anche un mezzo con rimorchio che trasportava balle di fieno.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con una squadra, mezzi di supporto e un’autogru, insieme al personale sanitario del Suem 118, arrivato con due ambulanze e l’elicottero di emergenza.

Per una delle quattro persone coinvolte non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Le altre tre sono invece rimaste illese.

Pesantissime le conseguenze sulla viabilità. Per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei mezzi e i rilievi, è stata disposta la chiusura del tratto autostradale tra Verona Nord e Affi in direzione nord.

Tutti i veicoli diretti verso il Brennero sono stati obbligati a uscire al casello di Verona Nord, mentre è stato temporaneamente vietato l’ingresso in autostrada dallo stesso svincolo in direzione nord. Il provvedimento ha provocato code, rallentamenti e disagi anche sulla viabilità ordinaria. La Polizia locale di Verona ha invitato gli automobilisti a evitare la zona se non strettamente necessario.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie della Polizia stradale di Verona Sud, impegnate nella ricostruzione della dinamica e negli accertamenti sulle cause dello schianto. Presenti anche gli ausiliari dell’Autostrada del Brennero per la gestione del traffico e dell’emergenza.

Restano da chiarire le circostanze del tamponamento e le eventuali responsabilità.