Giovanni Paparcuri a Noventa Vicentina: il sopravvissuto alla strage di Chinnici racconta la sua lotta alla mafia

Mercoledì 28 ottobre, alle 20.30, nella Sala Paradiso di Villa Barbarigo, una serata dedicata alla memoria, al coraggio e alla legalità. L’ex collaboratore di Falcone e Borsellino dialogherà con il giornalista e regista Dennis Dellai.

Una testimonianza diretta di una delle stagioni più drammatiche della storia italiana, raccontata da chi ha vissuto in prima persona la violenza mafiosa e ha scelto di dedicare la propria vita alla giustizia.

Mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 20.30, la Sala Paradiso di Villa Barbarigo, a Noventa Vicentina, ospiterà Giovanni Paparcuri, sopravvissuto alla strage mafiosa del 29 luglio 1983 nella quale perse la vita il giudice Rocco Chinnici, e successivamente collaboratore di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’incontro, promosso dal Comune di Noventa Vicentina, sarà un’occasione per ripercorrere attraverso la voce di un testimone diretto gli anni della lotta a Cosa Nostra, ricordando il sacrificio di quanti hanno perso la vita per difendere lo Stato e la legalità.

Giovanni Paparcuri era l’autista del consigliere istruttore Rocco Chinnici quando, il 29 luglio 1983, un’autobomba esplose in via Pipitone Federico, a Palermo. Nell’attentato morirono il magistrato, il maresciallo Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi. Paparcuri, gravemente ferito, riuscì a sopravvivere.

Quell’esperienza segnò profondamente la sua esistenza, senza tuttavia fermare il suo impegno al servizio della giustizia. Negli anni successivi, a partire dal 1985, lavorò al fianco dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mettendo le proprie competenze informatiche a disposizione del pool antimafia di Palermo e contribuendo al lavoro investigativo contro Cosa Nostra.

Una storia personale che si intreccia con quella del nostro Paese, fatta di dolore, coraggio e determinazione, ma soprattutto della volontà di non cedere alla violenza e alle intimidazioni della criminalità organizzata.

Durante la serata Paparcuri dialogherà con Dennis Dellai, giornalista e regista, condividendo ricordi, episodi ed esperienze vissute accanto ad alcuni dei più importanti protagonisti della lotta alla mafia.

L’appuntamento rappresenta anche un’importante opportunità di riflessione per le nuove generazioni, chiamate a conoscere una pagina fondamentale della storia repubblicana e a comprendere il valore della memoria e della responsabilità civile.

Ricordare il sacrificio di chi ha combattuto la mafia significa infatti non soltanto rendere omaggio alle vittime, ma mantenere vivi i principi di giustizia, libertà e legalità per i quali hanno dedicato e, in molti casi, sacrificato la propria vita.

L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre, alle ore 20.30, nella Sala Paradiso di Villa Barbarigo, a Noventa Vicentina. La cittadinanza è invitata a partecipare.