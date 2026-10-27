Veneto – Travolta da un’auto mentre attraversa in bici con la figlioletta: mamma di 28 anni in fin di vita

Gravissimo incidente stradale nelle prime ore di oggi, martedì 27 ottobre, a Brugine, in provincia di Padova. Una giovane madre di 28 anni, di origine marocchina, è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada in bicicletta con la figlia piccola seduta sul seggiolino. La donna è ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Padova, mentre la bambina è rimasta fortunatamente illesa.

L’investimento si è verificato in via Roma, nel centro del paese, all’altezza di Villa Roberti. Secondo una prima ricostruzione, la ventottenne stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata urtata da un’auto in transito. L’impatto ha provocato una violenta caduta, nella quale la madre ha riportato lesioni molto gravi, mentre la figlioletta non ha subito conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che, valutata la gravità delle condizioni della donna, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Padova. Dopo essere stata stabilizzata, la ferita è stata trasportata in elicottero all’ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverata in prognosi estremamente riservata. Le prossime ore saranno determinanti per valutare l’evoluzione del quadro clinico.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati agli agenti della Polizia Stradale di Piove di Sacco. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze dell’investimento e si sono riservati la possibilità di sequestrare i mezzi coinvolti.

Il conducente dell’automobile è stato inoltre sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dello schianto.