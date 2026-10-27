Noventa – Violenze e abusi sulla compagna per oltre un anno: 45enne patteggia due anni di carcere

Un commerciante vicentino di 45 anni ha patteggiato una pena di due anni di reclusione per una serie di maltrattamenti e violenze sessuali ai danni dell’ex convivente. I fatti contestati sarebbero avvenuti a Noventa Vicentina, tra gennaio 2022 e l’autunno 2023, nell’abitazione condivisa dalla coppia con i figli minorenni. La vicenda è riportata dal Giornale di Vicenza nell’edizione di oggi, martedì 27 ottobre 2026, dove è disponibile la notizia completa.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura, l’uomo avrebbe sottoposto la compagna a continue umiliazioni, minacce e aggressioni fisiche, arrivando a controllarne il telefono e gli spostamenti. In alcune occasioni l’avrebbe picchiata, afferrata per il collo e minacciata anche con un coltello. Diversi episodi si sarebbero verificati alla presenza dei bambini.

L’accusa comprende anche ripetuti rapporti sessuali imposti contro la volontà della donna. Uno degli episodi sarebbe avvenuto persino in un bagno dell’ospedale di Vicenza, dove la vittima si trovava ricoverata.

Dopo aver trovato il coraggio di denunciare, la donna ha dato avvio alle indagini. Successivamente, i due ex conviventi hanno raggiunto un accordo in sede civile, comprensivo di un risarcimento economico.

Il giudice ha accolto il patteggiamento, riconoscendo anche il comportamento collaborativo dell’imputato. Il 45enne potrà beneficiare della sospensione della pena a condizione di partecipare a un percorso di recupero per uomini autori di violenza della durata di due anni.