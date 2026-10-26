Vicenza, arriva il nuovo servizio SMS di allarme per le emergenze e il rischio alluvioni: ecco come attivarlo gratuitamente sul cellulare

Un messaggio direttamente sul cellulare per avvisare i cittadini in caso di emergenze di protezione civile e fornire indicazioni sui comportamenti da adottare. Da oggi, lunedì 26 ottobre, il Comune di Vicenza attiva il nuovo servizio “SMS di Allarme”, uno strumento di comunicazione pensato per raggiungere rapidamente la popolazione in caso di situazioni critiche, comprese quelle legate al rischio idraulico.

Il sistema è stato presentato questa mattina al termine di un incontro di coordinamento convocato dal sindaco Giacomo Possamai per verificare la preparazione della città in vista delle possibili emergenze autunnali.

Come iscriversi: basta il cellulare, non serve essere residenti

L’attivazione del servizio è semplice. È sufficiente collegarsi al sito del Comune di Vicenza e compilare il modulo online, indicando la via o le vie del territorio comunale per le quali si desidera ricevere le comunicazioni.

Non è necessario essere residenti a Vicenza: il servizio è disponibile anche per chi lavora, studia o ha interessi in determinate zone della città.

Attenzione: anche chi è già iscritto al precedente sistema SMS deve effettuare una nuova registrazione. Il vecchio servizio, ormai tecnologicamente superato, sarà definitivamente dismesso entro la fine del 2026.

Per iscriversi: SMS di Allarme – Comune di Vicenza.

«Invitiamo tutti i cittadini a iscriversi al nuovo servizio SMS di Allarme», sottolinea Matteo Tosetto, assessore comunale alla Protezione civile.

L’obiettivo è fare in modo che, in caso di emergenza, le persone possano ricevere direttamente sul telefono le indicazioni dell’amministrazione, senza dover necessariamente consultare internet.

Il Comune continuerà comunque a utilizzare il proprio sito, Telegram, i social istituzionali e i mezzi di informazione per aggiornare la popolazione. Il nuovo sistema SMS servirà a raggiungere un numero ancora maggiore di cittadini, comprese le persone meno abituate a utilizzare gli strumenti digitali.

Rischio alluvioni, più controlli lungo il Retrone

La presentazione del servizio è stata preceduta da una riunione operativa di oltre due ore, durante la quale il Comune ha verificato lo stato di preparazione della città rispetto alle criticità idrauliche.

All’incontro, convocato dal sindaco Giacomo Possamai, hanno partecipato i responsabili delle funzioni di supporto del Centro operativo comunale, la Protezione civile e i rappresentanti di Amcps, Aim Ambiente, Viacqua, Genio civile, Consorzio Alta Pianura Veneta e Arpav Veneto.

Particolare attenzione è stata dedicata al fiume Retrone, protagonista di importanti situazioni di emergenza negli ultimi anni.

L’amministrazione ha deciso di aumentare i presidi e la disponibilità di sacchi di sabbia lungo il corso del Retrone, soprattutto nelle zone considerate maggiormente esposte al rischio di allagamento.

Durante l’incontro sono state controllate le scorte e la collocazione dei sacchi di sabbia, oltre alle procedure da attivare in base ai diversi livelli di allerta.

Tra gli interventi esaminati figurano il montaggio dei panconi e delle paratie, la chiusura dei varchi e delle saracinesche e il posizionamento delle pompe per fronteggiare eventuali emergenze.

Caditoie e tombini: ogni anno viene pulita metà dei 25mila scoli cittadini

Un altro tema affrontato riguarda la pulizia preventiva della rete di raccolta delle acque piovane.

A Vicenza sono presenti circa 25mila scoli stradali e dall’anno scorso è stato avviato un programma strutturato di manutenzione.

L’obiettivo è intervenire annualmente su circa la metà delle caditoie cittadine, individuando e mappando contemporaneamente quelle che necessitano di lavori straordinari.

La manutenzione preventiva rappresenta un elemento importante per favorire il deflusso dell’acqua piovana durante i temporali più intensi e contenere, per quanto possibile, il rischio di allagamenti.

Nuove difese idrauliche a Casale e richiesta di dati più rapidi sui fiumi

Il confronto con il Genio civile ha riguardato anche le future opere di protezione idraulica, tra cui il nuovo argine previsto nella zona di Casale.

Ma una delle questioni più importanti emerse dalla riunione riguarda la tempestività delle informazioni sui livelli dei corsi d’acqua.

Attualmente, infatti, il Comune di Vicenza riceve alcuni dati relativi all’altezza dei fiumi con un ritardo compreso tra 20 e 30 minuti rispetto al momento della misurazione.

Un intervallo che, durante eventi meteorologici estremi, può risultare particolarmente significativo.

Per questo motivo l’amministrazione ha deciso di chiedere alla Regione del Veneto un accesso diretto ai dati rilevati dai sistemi di monitoraggio di Arpav, così da poter valutare più rapidamente le situazioni di pericolo e intervenire tempestivamente.

«Si tratta di un dato che oggi riceviamo dopo 20/30 minuti dalla sua effettiva misurazione: un tempo troppo lungo per far fronte con tempestività alle conseguenze dei fenomeni atmosferici estremi a cui stiamo assistendo», evidenzia il sindaco Giacomo Possamai.

L’attivazione del nuovo servizio SMS si inserisce quindi in una strategia più ampia che comprende prevenzione, manutenzione, rafforzamento delle difese idrauliche e miglioramento delle comunicazioni ai cittadini.

Il Comune raccomanda alla popolazione di registrarsi al servizio senza attendere l’arrivo di una situazione di emergenza, così da poter ricevere le informazioni quando dovessero rendersi necessarie.

Per attivare il servizio SMS di Allarme: https://www.comune.vicenza.it/Servizi/SMS-di-allarme