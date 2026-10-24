Parapendio precipita nel bosco dopo il decollo: pilota resta sospesa a 8 metri d’altezza, salvata dal Soccorso alpino

Incidente con il parapendio nella tarda mattinata di oggi, sabato 24 ottobre, a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Una pilota austriaca di 49 anni è precipitata tra gli alberi poco dopo il decollo, rimanendo sospesa a circa otto metri dal suolo. Fortunatamente la donna è uscita illesa dall’incidente.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, quando il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, già presente in zona per prestare assistenza a una manifestazione sportiva, è stato chiamato a intervenire in località Tappeti.

La pilota aveva appena preso il volo quando, dopo aver percorso una trentina di metri, è finita nel bosco. Il parapendio è rimasto impigliato tra i rami di un albero, lasciando la donna bloccata nel vuoto.

Una squadra di soccorritori ha raggiunto la pianta e ha avviato le operazioni di recupero utilizzando tecniche di tree climbing, che consentono di risalire gli alberi in sicurezza.

Dopo aver predisposto un punto di ancoraggio sopra la posizione della pilota, uno dei soccorritori si è calato fino a raggiungerla, l’ha assicurata e liberata dai vincoli che la tenevano sospesa, accompagnandola quindi fino a terra.

Sul posto era presente anche il personale sanitario del Suem di Pieve del Grappa. La 49enne non ha riportato ferite e l’intervento si è concluso senza conseguenze per la sua salute.