Marce e camminate in Veneto dal 23 al 25 ottobre 2026: tutti gli appuntamenti del weekend, provincia per provincia

Dal 23 al 25 ottobre 2026 il Veneto offre decine di occasioni per camminare all’aria aperta, tra marce non competitive, escursioni guidate, passeggiate solidali e itinerari alla scoperta dei borghi. Dalle colline vicentine alle Dolomiti, passando per i Colli Euganei e le campagne veronesi, il programma comprende percorsi per famiglie e camminatori esperti. Il fine settimana coincide anche con la Giornata regionale dei Cammini veneti e con il ritorno all’ora solare, nella notte tra sabato e domenica.

Provincia di Vicenza

Vicenza, due cammini sulle tracce di Fogazzaro e Rigoni Stern – Sabato 24 ottobre

La prima Giornata regionale dei Cammini veneti propone a Vicenza l’escursione gratuita “Due cammini, una città palladiana”, dedicata ai paesaggi e ai luoghi legati ad Antonio Fogazzaro e Mario Rigoni Stern. La partenza è prevista alle 9.30 da Longara, all’incrocio tra Riviera Berica e via Ferrari, davanti alla sede di SIC Tecnologie. L’itinerario durerà circa tre ore e mezza e permetterà di conoscere il territorio attraverso riferimenti letterari e ambientali. È richiesta l’iscrizione all’organizzatore.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 346 0092375.

Asiago, camminata tra boschi e memoria di Mario Rigoni Stern – Sabato 24 ottobre

Ad Asiago è in programma “Uomini, boschi e memoria”, un’escursione guidata lungo il Cammino Rigoni Stern. Il ritrovo è fissato alle 10 in viale Stazione 1, mentre l’attività durerà dalle cinque alle sei ore. Il percorso attraverserà luoghi e paesaggi che richiamano la figura dello scrittore asiaghese, intrecciando natura, storia e memoria dell’Altopiano. La partecipazione costa 15 euro a persona. L’uscita è indicata per chi desidera dedicare un’intera giornata alla scoperta del territorio con una guida.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 328 6343777.

Montegalda, a piedi nei luoghi di Antonio Fogazzaro – Sabato 24 ottobre

Storia e letteratura si incontrano a Montegalda nell’escursione “I luoghi di Antonio Fogazzaro”, organizzata nell’ambito della Giornata regionale dei Cammini. La partenza è fissata alle 14 da piazza Guglielmo Marconi 40, davanti al municipio. La passeggiata guidata, della durata di circa tre ore, accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli ambienti che hanno ispirato le opere dello scrittore. La quota è di 15 euro a persona. Per partecipare è necessario contattare la guida Andrea De Santi e verificare la disponibilità dei posti.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 334 1311250.

Lumignano, escursione verso l’Eremo di San Cassiano – Sabato 24 ottobre

A Lumignano di Longare si potrà percorrere un tratto del Cammino di Adelaide con un’escursione guidata verso l’Eremo di San Cassiano. L’appuntamento è alle 9.30 all’Agriturismo Sagraro, da dove prenderà il via un itinerario della durata di circa quattro ore. Il percorso segue la nona tappa del cammino e permette di scoprire uno degli ambienti più caratteristici dei Colli Berici. La partecipazione costa 15 euro. È richiesta la prenotazione alla guida Chiara Coassin, che fornirà indicazioni sull’attrezzatura e sulle caratteristiche del tracciato.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 335 7256417.

Monte Grappa, tre ore di cammino tra guerra e pace – Sabato 24 ottobre

Il Monte Grappa ospita “Guerra e pace”, una camminata guidata dedicata alla storia del massiccio e alle testimonianze lasciate dai conflitti del Novecento. Il ritrovo è previsto alle 9.30 lungo la strada statale 148, al bivio per Cima Grappa. L’itinerario durerà circa tre ore e offrirà l’occasione di conoscere il paesaggio montano attraverso il racconto degli avvenimenti storici. L’attività è promossa da SaraWalkTellExperience. La quota di partecipazione non è specificata nel programma regionale e va richiesta direttamente alla guida.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 349 6636754.

Roana, alla scoperta del parco artistico SelvArt – Sabato 24 ottobre

Il progetto nazionale CamminaNatura propone a Roana “Incanto al SelvArt”, una passeggiata guidata tra opere d’arte contemporanea, boschi ed erbe spontanee. L’escursione, accompagnata dalle guide Lisa Cantele, Paolo Panozzo e Cristian Manni, si sviluppa su circa tre chilometri, con un dislivello di cento metri e una durata complessiva di tre ore. Il percorso unisce osservazione dell’ambiente, racconti e leggende dell’Altopiano. La difficoltà è classificata come turistica. Per il punto di ritrovo e l’orario occorre consultare la scheda AIGAE.

Info: CamminaNatura – AIGAE.

Bassano del Grappa, eremi e antichi vulcani sulle colline – Sabato 24 ottobre

Una passeggiata tra geologia, natura e spiritualità è prevista sulle colline di Bassano del Grappa. “Eremi e vulcani” partirà alle 9 dal parcheggio vicino alla chiesa di Sant’Eusebio, con rientro indicativamente alle 12. Il percorso ad anello misura quattro chilometri e presenta un dislivello di circa 250 metri. La guida Umberto Tundo accompagnerà i partecipanti alla scoperta di testimonianze geologiche e religiose poco conosciute. L’escursione rientra nel programma CamminaNatura. È consigliato un abbigliamento adatto ai sentieri collinari.

Info: CamminaNatura – AIGAE.

Alvese di Nogarole Vicentino, la Caminada dei Maruni – Domenica 25 ottobre

Ad Alvese di Nogarole Vicentino torna la “Caminada dei Maruni”, appuntamento autunnale che abbina movimento e tradizione locale. Il tracciato si sviluppa per circa nove chilometri, con un dislivello positivo di 320 metri, attraversando l’ambiente collinare del territorio. Il ritrovo e le partenze sono indicati tra le 8.30 e le 9. La camminata è inserita nel calendario podistico veneto del 2026 e si rivolge agli appassionati di percorsi all’aria aperta. Sono consigliate calzature adatte ai tratti in salita e ai possibili fondi umidi.

Info: Alvese.

Monte di Malo, camminata tra gli antichi castagneti – Domenica 25 ottobre

” Andar par veci maronari” è la proposta di Monte di Malo per una domenica tra natura e tradizioni autunnali. I partecipanti potranno scegliere tra itinerari di sei, nove e dodici chilometri, con partenze comprese tra le 8.30 e le 10. Il percorso valorizza i paesaggi collinari e i vecchi castagneti, particolarmente suggestivi nel periodo della raccolta delle castagne. L’iniziativa è aperta ai camminatori che desiderano affrontare distanze differenti, scegliendo in base al proprio allenamento. Per informazioni organizzative è disponibile il numero 349 5065676.

Info: Calendario delle marce in Veneto.

Sossano, torna la Marcia con Gusto con tre percorsi – Domenica 25 ottobre

A Sossano si svolgerà la decima “Marcia con Gusto”, manifestazione non competitiva che offre tre itinerari di sei, tredici e ventuno chilometri. Le partenze sono previste dalle 7.30 alle 9.30, con ritrovo nella zona di Villa Loschi Gazzetta, in via Roma. Il percorso più lungo presenta un dislivello di circa 560 metri, mentre quello intermedio raggiunge i 310 metri. L’evento permette di conoscere il territorio dei Colli Berici attraverso sentieri, strade secondarie e paesaggi rurali. La quota individuale indicata dagli organizzatori è di quattro euro.

Info: Comune di Sossano.

Marsan di Marostica, cinque itinerari tra le colline – Domenica 25 ottobre

La diciottesima “Passeggiata tra le colline di Marsan” torna con una scelta particolarmente ampia di distanze: quattro, sette, tredici, ventidue e trenta chilometri. Le partenze sono previste tra le 7.30 e le 10, con riferimento agli impianti sportivi di via Vivian. I percorsi permettono di scoprire la campagna e le colline attorno alla frazione di Marostica, con soluzioni adatte sia a una passeggiata breve sia a una lunga camminata. L’iniziativa è inserita nel circuito delle marce popolari FIASP e nel calendario podistico veneto 2026.

Info: Comune di Marostica.

Sandrigo, una camminata in rosa per la prevenzione – Domenica 25 ottobre

Sandrigo aderisce alle iniziative del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno con una camminata non competitiva di circa sei chilometri. Il ritrovo è previsto alle 9 in piazza Santi Filippo e Giacomo, mentre la partenza è annunciata per le 9.30. L’appuntamento unisce movimento, sensibilizzazione sanitaria e partecipazione della comunità. L’iniziativa coinvolge realtà associative del territorio, tra cui Oltre e Fitwalking, e prevede anche occasioni di informazione. È una proposta indicata per chi desidera camminare in compagnia sostenendo un messaggio di prevenzione.

Info: Programma dell’evento.

Pove del Grappa, tre camminate tra gli olivi – Domenica 25 ottobre

Pove del Grappa partecipa alla Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi con tre percorsi di cinque, otto e dieci chilometri. Il punto di partenza è il Frantoio Malga Monte Asolone, in via XXV Aprile 3, con partenze tra le 7.30 e le 9.30. Per il percorso di dieci chilometri è richiesta la partenza entro le 8.45. L’itinerario più breve è adatto anche ai passeggini, mentre gli altri richiedono maggiore impegno. La partecipazione è gratuita e il rientro è previsto entro le 12.30, con un momento conclusivo dedicato alla bruschetta.

Info: Comune di Pove del Grappa.

Marostica, passeggiata medievale tra castelli e mura – Domenica 25 ottobre

Per la Camminata tra gli Olivi, Marostica propone anche “Marostica medievale”, una visita a piedi accompagnata dalle guide di Pro Marostica. L’appuntamento è alle 10.30 alla biglietteria del Castello Inferiore, in piazza Castello 1. L’itinerario durerà due ore e comprenderà il centro storico, le mura scaligere e il Cammino di Ronda, con difficoltà moderata. Il costo è di dodici euro per gli adulti e otto euro per i minori di quattordici anni. In caso di maltempo, la visita sarà modificata. È richiesta la prenotazione.

Info: Camminata tra gli Olivi – Marostica – 0424 72127.

Marostica, a piedi dentro e fuori le mura – Domenica 25 ottobre

Sempre a Marostica, nel pomeriggio si svolgerà “Dentro e fuori le mura”, una passeggiata guidata alla scoperta del centro storico e del borgo antico. Il ritrovo è fissato alle 15 alla biglietteria del Castello Inferiore, in piazza Castello 1. Il percorso è facile, accessibile e durerà circa due ore, con un aperitivo conclusivo. La quota di partecipazione è di quattordici euro per gli adulti e nove euro per i minori di quattordici anni. I posti sono limitati e la prenotazione presso Pro Marostica è obbligatoria.

Info: Camminata tra gli Olivi – Marostica – 0424 72127.

Barbarano e Mossano, sul Cammino di Adelaide – Domenica 25 ottobre

La valle dei mulini di Mossano sarà protagonista di “In cammino con Adelaide”, escursione gratuita organizzata nell’ambito della Giornata regionale dei Cammini veneti. La partenza è in programma alle 9.30 da piazza Roma, a Barbarano Vicentino. Il percorso, della durata di circa quattro ore, condurrà alla scoperta di uno degli ambienti più caratteristici dei Colli Berici, lungo un tratto del Cammino di Adelaide. L’attività è promossa da EcoProspettive APS e richiede l’iscrizione preventiva. La guida di riferimento è Chiara Coassin.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 335 7256417.

Valli del Pasubio, cinque ore sulla Romea Strata – Domenica 25 ottobre

“A spasso sulla Romea Strata” porterà i partecipanti a conoscere un tratto della Romea Vicetia, antico itinerario di collegamento e pellegrinaggio. La camminata gratuita partirà alle 9 da via Gisbenti 7, a Valli del Pasubio, nel parcheggio di fronte allo stabilimento Norda. La durata prevista è di cinque ore. L’escursione permetterà di osservare l’ambiente montano e le testimonianze storiche legate alle vie percorse nei secoli. L’attività è promossa da Romea Strata e prevede la prenotazione presso gli organizzatori.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 380 5987297.

Zovencedo, passeggiata guidata sull’Altavia dei Berici – Domenica 25 ottobre

A Zovencedo è prevista un’escursione gratuita dedicata all’Altavia dei Berici, alla scoperta del patrimonio ambientale e paesaggistico dell’area collinare. Il ritrovo è fissato alle 9.30 in via Roma 78, mentre la durata della camminata sarà di circa due ore e mezza. Il percorso, promosso dall’IPA Area Berica, consentirà di approfondire la conoscenza del territorio attraverso osservazioni naturalistiche e riferimenti alla storia locale. Per partecipare occorre iscriversi contattando l’organizzazione, che fornirà le indicazioni pratiche.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 366 1314248.

Schio, colori d’autunno e Grande Guerra sul Monte Novegno – Domenica 25 ottobre

Il Monte Novegno ospiterà “I colori della memoria”, un’escursione guidata gratuita tra il foliage autunnale, le testimonianze della Grande Guerra e la cultura cimbra. La partenza è prevista alle 10 dal parcheggio del Monte Novegno, lungo la strada che sale verso la cima. L’attività durerà circa due ore e mezza ed è promossa dalla Provincia di Vicenza insieme all’Unione Montana Pasubio. Il percorso unirà osservazione del paesaggio e approfondimento storico, offrendo un’occasione per conoscere la montagna vicentina.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 0445 530533.

Provincia di Treviso

Treviso, un cammino urbano nei luoghi del Beato Enrico – Sabato 24 ottobre

“Il cammino urbano del Beato Enrico” è una passeggiata guidata gratuita attraverso il centro di Treviso, alla scoperta di luoghi storici, testimonianze religiose e scorci meno conosciuti della città. L’appuntamento è alle 9.30 davanti al Museo Luigi Bailo, in Borgo Cavour 24. Il percorso durerà circa due ore e mezza e toccherà ambienti legati alla storia cittadina, tra acque, edifici antichi e palazzi affrescati. L’iniziativa è promossa dalla Compagnia di Santiago e del Beato Enrico. È richiesta l’iscrizione.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 393 2453796.

Tarzo, lungo la via dei murales fino al Leone di Martalar – Sabato 24 ottobre

A Tarzo si svolgerà “Passi verso il Leone”, una camminata gratuita dedicata alla scoperta della via dei murales e del grande Leone alato realizzato dall’artista Marco Martalar. Il ritrovo è previsto alle 10.30 in località Fratta, al civico 137. L’itinerario durerà circa due ore e attraverserà il paesaggio delle colline trevigiane, combinando arte contemporanea e ambiente. L’iniziativa è promossa dall’associazione impegnata nella valorizzazione del patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 366 6470095.

Castelfranco Veneto, sulle orme di Sant’Antonio fino a Camposampiero – Sabato 24 ottobre

Una camminata gratuita collegherà Castelfranco Veneto a Camposampiero lungo un tratto del Cammino di Sant’Antonio. La partenza è fissata alle 13.30 dal parcheggio dell’ex Foro Boario, in via Don E. Bordignon 1. Il percorso avrà una durata di circa cinque ore e permetterà di conoscere luoghi e paesaggi legati alla tradizione antoniana. L’itinerario combina spiritualità, storia locale e scoperta del territorio. La partecipazione è gratuita per l’appuntamento di sabato, ma è necessaria la prenotazione presso gli organizzatori.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 049 8225847.

Valdobbiadene, tramonto panoramico sul Monte Cesen – Sabato 24 ottobre

Per gli appassionati di escursionismo, AIGAE propone “Tramonto sulle Prealpi Trevigiane”, un itinerario pomeridiano ad anello sul Monte Cesen. La camminata misura circa sette chilometri, con 300 metri di dislivello e quattro ore di percorrenza. I partecipanti attraverseranno pascoli e tratti boschivi fino ai punti panoramici da cui osservare il tramonto, con una vista che spazia dalla pianura veneta alle Dolomiti. L’uscita sarà accompagnata dalla guida Stefano Buzzati. Orario e punto esatto di ritrovo sono disponibili nella scheda dell’organizzatore.

Info: CamminaNatura – AIGAE.

Follina, una Lucciolata serale per la solidarietà – Sabato 24 ottobre

A Follina è prevista una nuova Lucciolata, la tradizionale camminata serale legata alle iniziative solidali a favore della Via di Natale. L’appuntamento è in programma alle 20, con riferimento alla piazza dell’ex Municipio. Il percorso sarà affrontato in compagnia, con l’obiettivo di unire la partecipazione della comunità a un gesto di sostegno. Trattandosi di una manifestazione serale, sono consigliati abbigliamento visibile e una piccola torcia. Prima di partecipare è opportuno verificare sul programma locale le modalità di iscrizione e il punto di ritrovo.

Info: Pro Loco Venete.

Castelfranco Veneto, seconda uscita sul Cammino di Sant’Antonio – Domenica 25 ottobre

Il Cammino di Sant’Antonio propone anche domenica l’itinerario da Castelfranco Veneto a Camposampiero, questa volta con una quota di partecipazione di quindici euro. La partenza è prevista alle 13.30 dal parcheggio dell’ex Foro Boario, in via Don E. Bordignon 1. La durata stimata è di cinque ore. L’escursione permetterà di ripercorrere un tratto legato alla tradizione del Santo, attraversando ambienti urbani e rurali. Pur seguendo lo stesso collegamento previsto sabato, si tratta di un appuntamento distinto, con una diversa modalità di iscrizione.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 333 8787956.

Susegana, da castello a castello lungo un percorso accessibile – Domenica 25 ottobre

“Da castello a castello” è una camminata gratuita pensata per consentire la partecipazione anche a persone con ridotta mobilità. L’itinerario partirà alle 10.30 da via San Salvatore 11, a Susegana, e durerà circa due ore e mezza. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione dell’associazione Assi ONLUS e si inserisce nella Giornata regionale dei Cammini veneti. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio paesaggistico e storico attraverso un’esperienza il più possibile inclusiva. Per conoscere nel dettaglio le condizioni di accessibilità è necessario contattare l’organizzazione.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 366 6470095.

Asolo, tre chilometri tra storia, olivi e degustazioni – Domenica 25 ottobre

Asolo aderisce alla Camminata nazionale tra gli Olivi con un itinerario guidato di circa tre chilometri tra storia, paesaggio e tradizioni gastronomiche. L’appuntamento è previsto alle 10.30 e sarà accompagnato dallo storico locale Emmanuele Petrin. Al termine è prevista una degustazione presso l’azienda agricola I Due Fratelli Botter, con la speciale Bruschetta Tricolore. La quota di partecipazione è di quindici euro, degustazione inclusa. La prenotazione è obbligatoria presso il Museo Civico di Asolo, che comunica anche il punto esatto di partenza.

Info: Camminata tra gli Olivi – Asolo – 0423 952313.

Maser e Asolo, camminata libera tra frantoi e colline – Domenica 25 ottobre

Una seconda iniziativa dedicata agli olivi interesserà le colline tra Asolo e Maser, con un percorso ad anello di circa sei chilometri e mezzo. Il ritrovo è previsto al parcheggio dell’ex ospedale di Asolo, in via Forestuzzo, con registrazioni e partenze dalle 8.30 alle 10. La camminata è gratuita e comprende un punto di assaggio di olio e prodotti del territorio. Il tracciato attraverserà ambienti rurali e luoghi storici, passando anche nei pressi dell’area di Crespignaga. In caso di maltempo l’appuntamento sarà annullato.

Info: Camminata tra gli Olivi – Maser – 0423 529046.

Cappella Maggiore, sei chilometri tra gli oliveti – Domenica 25 ottobre

A Cappella Maggiore si svolgerà la Camminata tra gli Olivi, iniziativa dedicata alla valorizzazione del paesaggio olivicolo e delle produzioni locali. Il ritrovo è previsto alle 9.30 nella piazza della chiesa di Anzano. Il percorso si svilupperà per circa sei chilometri, con una durata indicativa di tre ore, e comprenderà occasioni per conoscere la coltivazione dell’olivo e le caratteristiche dell’olio del territorio. La manifestazione rientra nel calendario nazionale promosso dalle Città dell’Olio. Prima della partenza è consigliato verificare le modalità di partecipazione.

Info: Camminata tra gli Olivi – Cappella Maggiore.

Loria, torna la Marcia dei Vivai con gli Alpini – Domenica 25 ottobre

Loria ospita la ventesima edizione della “Marcia dei Vivai – Con gli Alpini”, manifestazione non competitiva con tre percorsi di sei, dodici e sedici chilometri. La camminata si svolgerà nella mattinata, con ritrovo nella zona di via Chiesa. I diversi tracciati consentiranno di scegliere una distanza adatta alle proprie capacità, attraversando il paesaggio agricolo del territorio. L’appuntamento è inserito nel calendario FIASP 2026. Per la fascia esatta delle partenze e le modalità di iscrizione è consigliato fare riferimento al programma degli organizzatori.

Info: Calendario marce non competitive – 339 8209035.

Cimetta di Codognè, la Corsa Campocervaro – Domenica 25 ottobre

A Cimetta di Codognè si terrà la 46ª edizione della Corsa podistica Campocervaro, manifestazione con percorsi di quattro, dieci e venti chilometri. Le partenze sono programmate dalle 9, con il tracciato di dieci chilometri previsto alle 9.30. La distanza più breve rappresenta un’opportunità anche per chi desidera partecipare a un appuntamento podistico senza affrontare un percorso lungo. L’iniziativa coinvolge il territorio di Codognè e richiama appassionati di corsa e movimento. È opportuno verificare le modalità di partecipazione per ciascuna distanza.

Info: Campocervaro Run.

Sant’Andrea di Barbarana, camminata tra campagna e frazioni – Domenica 25 ottobre

Nel territorio di San Biagio di Callalta torna la 35ª “Caminada su e so par Sant’Andrea”, una marcia popolare con itinerari di sei e dodici chilometri. La partenza è prevista alle 10 dalla frazione di Sant’Andrea di Barbarana. L’iniziativa propone una mattinata all’aperto lungo strade e percorsi del territorio, con la possibilità di scegliere la distanza più adatta alle proprie esigenze. La manifestazione è aperta a chi desidera camminare in compagnia, senza l’impegno di una gara agonistica. Per informazioni è disponibile il numero 0438 560042.

Info: Pro Loco Venete.

Tovena, nordic walking alla festa di San Simon – Domenica 25 ottobre

Tovena, frazione di Cison di Valmarino, propone “A San Simon coi baston”, un appuntamento dedicato al nordic walking inserito nel programma delle iniziative autunnali. La camminata misura circa sette chilometri e la partenza è fissata alle 9.30. Il percorso permette di attraversare il paesaggio ai piedi delle Prealpi trevigiane, con un’attività che valorizza il movimento e il contatto con la natura. L’evento è rivolto in particolare agli appassionati della camminata con bastoncini, ma le condizioni di partecipazione vanno verificate con gli organizzatori.

Info: Pro Loco Venete.

Revine Lago, marcia in rosa lungo i laghi – Domenica 25 ottobre

Una passeggiata solidale tra i laghi di Revine e Lago è in programma con “I laghi in rosa”, organizzata dalla LILT di Vittorio Veneto per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno. La partenza è alle 9 dal Parco archeologico del Livelet, in via Carpenè. Sono previsti percorsi non competitivi di cinque e otto chilometri, aperti a tutte le età. Il contributo di partecipazione è di cinque euro con ristoro e servizi, oppure dieci euro con maglietta dedicata. L’iniziativa unisce attività fisica, solidarietà e attenzione alla salute.

Info: Comune di Revine Lago.

Treviso, l’ultima Marcia ADVAR per le cure palliative – Domenica 25 ottobre

Treviso ospita un’edizione particolarmente significativa della Marcia ADVAR, annunciata come l’ultima della manifestazione. Sono previsti due percorsi: il primo partirà alle 10.30 da piazzale Burchiellati, per circa 4,6 chilometri; il secondo alle 11.15 dallo stadio di Monigo, per circa 2,4 chilometri. Entrambi condurranno al Parco Olimpia, nell’area della Casa dei Gelsi. L’appuntamento è dedicato alla sensibilizzazione e al sostegno delle attività di ADVAR nell’assistenza alle persone malate e alle loro famiglie.

Info: ADVAR – Marcia 2026.

Treviso, la corsa che non c’è nella notte del cambio dell’ora – Domenica 25 ottobre

Un appuntamento insolito è previsto a Treviso nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. “La corsa che non c’è” sfrutta il ritorno all’ora solare e propone percorsi di cinque e dieci chilometri, con partenza indicata alle 2 di notte dal Bastione San Marco. Il nome richiama proprio il particolare momento in cui gli orologi vengono riportati indietro di un’ora. La manifestazione è inserita nel calendario podistico 2026 ed è rivolta agli appassionati delle iniziative notturne. Prima di partecipare è importante verificare le disposizioni relative all’orario.

Info: Calendario marce non competitive – 345 8327583.

Provincia di Verona

Bovolone, camminata in rosa al Parco Vescovile – Sabato 24 ottobre

Bovolone ospita la sua “Camminata in Rosa”, iniziativa non competitiva dedicata alla prevenzione del tumore al seno. La partenza è prevista alle 14.30 dal Parco Vescovile, in piazza Scipioni, per un percorso di circa sei chilometri. L’evento è promosso da Verona Sport Lab e Comune di Bovolone, in collaborazione con UISP Verona, ed è aperto a tutti. Le iscrizioni prevedono una quota di sei euro senza maglietta oppure dodici euro con maglietta tecnica. Parte del ricavato, al netto delle spese, sosterrà le iniziative della Pink Darsena del Garda.

Info: Bovolone in Rosa – Iscrizioni.

Illasi, sei chilometri per la prevenzione – Sabato 24 ottobre

Sabato pomeriggio Illasi propone “Illasi in Rosa”, una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sulla salute femminile. La partenza è prevista alle 14.30 da piazza Polonia, lungo un percorso non competitivo di circa sei chilometri che potrà essere ripetuto. L’appuntamento rientra nelle iniziative del mese di ottobre dedicate alla prevenzione e invita cittadini, famiglie e gruppi a condividere un pomeriggio di movimento. Il tracciato consente di partecipare a passo libero, senza l’obbligo di affrontare una gara agonistica.

Info: Comune di Illasi.

Grezzana, camminata al tramonto sul Monte Castello – Sabato 24 ottobre

Tra le escursioni AIGAE del fine settimana figura una camminata sul Monte Castello di Romagnano, nel territorio di Grezzana. L’itinerario, intitolato “Dal tramonto al chiaror di luna crescente”, si sviluppa su circa sei chilometri, con 200 metri di dislivello e una durata indicativa di tre ore. La proposta consentirà di osservare il paesaggio della Valpantena nel passaggio dalla luce del giorno alla sera. È un’uscita per chi desidera vivere un’esperienza naturalistica accompagnata da una guida. Per ritrovo e prenotazioni occorre consultare AIGAE.

Info: CamminaNatura – AIGAE.

Illasi, passeggiata tra gli olivi e la Via della Lana – Domenica 25 ottobre

Illasi partecipa alla Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi con un percorso di circa otto chilometri, della durata indicativa di due ore e mezza. La partenza è prevista alle 9. L’itinerario attraverserà il Sentiero degli Olivi e tratti della Via della Lana, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere il paesaggio rurale e le tradizioni agricole della zona. La partecipazione è gratuita. L’appuntamento è distinto dalla camminata in rosa del sabato e si inserisce nelle iniziative nazionali di promozione della cultura dell’olio.

Info: Comune di Illasi.

Selva di Progno, escursione nella Val Fraselle – Domenica 25 ottobre

A Selva di Progno è in programma “I giganti della Val Fraselle”, un’escursione naturalistica proposta nell’ambito di CamminaNatura. Il percorso misura circa cinque chilometri e mezzo, con un dislivello di 400 metri e una durata stimata di quattro ore. La camminata permetterà di scoprire gli ambienti montani dell’alta Lessinia, attraversando boschi e paesaggi caratteristici. L’uscita sarà accompagnata dalla guida Roberto Cazzador. Il dislivello richiede un minimo di abitudine ai sentieri; orario, ritrovo e prenotazione sono indicati nella scheda AIGAE.

Info: CamminaNatura – AIGAE.

Veronella, torna la Pink Parade tra le campagne – Domenica 25 ottobre

Veronella ospita una nuova edizione della Pink Parade, camminata non competitiva dedicata alla prevenzione e alla solidarietà. I partecipanti potranno scegliere tra percorsi di sette e tredici chilometri, con partenze nella prima parte della mattinata, indicativamente tra le 7.30 e le 9. L’iniziativa è inserita nel calendario FIASP e unisce l’attività fisica alla sensibilizzazione sul tumore al seno. I tracciati attraverseranno il territorio comunale e sono pensati per camminatori con livelli diversi di allenamento.

Info: FIASP Verona – Pink Parade 2026.

San Bonifacio, camminata solidale per ANDOS – Domenica 25 ottobre

Due percorsi di cinque e dieci chilometri sono previsti a San Bonifacio per la “Camminata in Rosa”, manifestazione non competitiva dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Il ritrovo è in piazza Costituzione, con partenze annunciate nella mattinata. L’iniziativa è aperta a tutti e invita i partecipanti a indossare un accessorio rosa. Il ricavato sarà devoluto ad ANDOS Comitato di Verona ODV, a sostegno delle attività rivolte alle donne operate al seno. Un’occasione per praticare movimento e contribuire a una finalità solidale.

Info: Visit Verona – Camminata in Rosa.

Marcellise, torna la storica Marcia della Quercia – Domenica 25 ottobre

Marcellise, frazione di San Martino Buon Albergo, ospita la 47ª Marcia della Quercia, appuntamento consolidato nel calendario delle manifestazioni podistiche veronesi. Sono previsti due itinerari non competitivi di sette e tredici chilometri, con partenze tra le 8 e le 9. Il riferimento per il ritrovo è piazzale Aldo Moro. La manifestazione offre un’occasione per attraversare la campagna e le zone collinari del territorio, scegliendo la distanza più adatta. L’iniziativa rientra nel calendario dell’Unione Marciatori Veronesi.

Info: Unione Marciatori Veronesi.

Castel d’Azzano, tre percorsi per Quattro passi par Assan – Domenica 25 ottobre

A Castel d’Azzano si svolgerà “Quattro passi par Assan”, marcia non competitiva con itinerari di sei, undici chilometri e mezzo e quasi diciassette chilometri. Le partenze sono previste tra le 8 e le 9 dal parco “Le Sorgenti del Castello”, in via IV Novembre 41. I diversi percorsi permettono di scegliere tra una passeggiata relativamente breve e una camminata più impegnativa. L’evento è inserito nel calendario dell’Unione Marciatori Veronesi e richiama gli appassionati delle marce domenicali in un contesto verde.

Info: Unione Marciatori Veronesi.

Zevio, otto chilometri con Zevio in Rosa – Domenica 25 ottobre

“Zevio in Rosa” torna domenica con una manifestazione non competitiva promossa dalla Pro Loco di Zevio. L’appuntamento ufficiale è fissato alle 9.30 in via Ponte Perez 2, mentre il percorso riportato nei calendari podistici misura circa otto chilometri. La camminata si inserisce nel programma di sensibilizzazione del mese di ottobre, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. È un’occasione per partecipare a un evento collettivo che abbina attività fisica e attenzione alla salute. Per iscrizioni e indicazioni sul tracciato va consultato il sito organizzatore.

Info: Zevio in Rosa – Organizzatori.

Castelnuovo del Garda, sette chilometri per Ottobre Rosa – Domenica 25 ottobre

Anche Castelnuovo del Garda aderisce alle manifestazioni dedicate a Ottobre Rosa con una camminata non competitiva di circa sette chilometri. L’appuntamento è previsto nella mattinata, con ritrovo indicato dalle 9 nella zona del Lido Ronchi, in via Verdi 26. Il percorso permetterà di trascorrere alcune ore all’aria aperta nella zona del lago, sostenendo il messaggio della prevenzione e dei corretti stili di vita. Per l’orario esatto di partenza e le modalità di adesione è opportuno fare riferimento al programma turistico dell’evento.

Info: Lago di Garda Veneto – Ottobre Rosa.

Terranegra di Legnago, Su e zo par i monti – Domenica 25 ottobre

A Terranegra di Legnago è in programma la seconda edizione di “Su e zo par i monti”, una marcia non competitiva con tre possibili distanze: due, sette e dodici chilometri. Le partenze sono previste tra le 8 e le 8.30. Il percorso più breve offre una soluzione per chi desidera partecipare a una passeggiata di durata contenuta, mentre quelli più lunghi sono rivolti a camminatori maggiormente allenati. L’iniziativa è inserita nel calendario podistico veneto 2026 e rappresenta un’occasione di ritrovo per gli appassionati delle marce popolari.

Info: Calendario delle marce in Veneto – 338 3380321.

Mazzurega di Fumane, dal Sommo alla Sommità – Domenica 25 ottobre

Nel territorio di Fumane si svolgerà “Dal Sommo alla Sommità”, appuntamento sui sentieri della Valpolicella con differenti possibilità di percorso. Il programma comprende un itinerario breve di circa sette chilometri, con 200 metri di dislivello, e tracciati più impegnativi di tredici e diciannove chilometri. La partenza è prevista alle 8.30 da Mazzurega. Il percorso corto rappresenta l’alternativa più indicata per chi desidera camminare senza affrontare le distanze del trail. Sono consigliate scarpe adatte ai sentieri collinari.

Info: Calendario degli eventi podistici.

Provincia di Padova

Anguillara Veneta, camminata sull’antico argine del Gorzon – Sabato 24 ottobre

La Giornata regionale dei Cammini veneti propone un’escursione gratuita lungo la Via Romea Germanica, da Anguillara Veneta verso San Luca di Tribano. La partenza è prevista alle 9 da piazza Matteotti, con un itinerario della durata di circa tre ore. I partecipanti seguiranno un tratto dell’antico argine del Gorzon, riscoprendo uno dei percorsi storici di attraversamento della pianura padovana. L’iniziativa è promossa dall’Associazione italiana Via Romea Germanica. È richiesta l’iscrizione presso gli organizzatori.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 349 2188652.

Padova, La marcia che non c’è nella notte dell’ora solare – Domenica 25 ottobre

Padova propone un appuntamento particolare nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quando tornerà in vigore l’ora solare. “La marcia che non c’è” prevede percorsi di sei e dieci chilometri, con partenza indicata alle 2 di notte. L’iniziativa è inserita nel calendario FIASP 2026 e sfrutta simbolicamente il passaggio dall’ora legale a quella solare. È importante consultare le istruzioni dell’organizzazione per sapere come viene gestita la partenza durante la notte del cambio dell’ora e conoscere il punto di ritrovo.

Info: FIASP Italia – Calendario eventi – 345 2487891.

Camposampiero, passeggiata autunnale tra argini e parchi – Domenica 25 ottobre

Una passeggiata alla scoperta degli argini e delle aree verdi del Camposampierese è annunciata nel calendario podistico del fine settimana. L’iniziativa, intitolata “Tra argini e parchi”, è prevista domenica mattina, con appuntamento indicato alle 9.15. Il percorso punta a valorizzare gli spazi naturali vicini al centro abitato e le possibilità di muoversi a piedi nel territorio. La distanza e il punto esatto di partenza devono essere verificati sul materiale dell’organizzazione. Per informazioni è disponibile il recapito 049 9303559.

Info: Calendario degli eventi podistici.

Camposampiero, Passeggiata in Rosa per la prevenzione – Domenica 25 ottobre

Sempre a Camposampiero, il calendario comunale delle iniziative autunnali comprende una “Passeggiata in Rosa” dedicata alla sensibilizzazione sulla salute femminile. L’appuntamento è previsto alle 10 presso la sede di Fiori di Cactus, in via Bonora. L’iniziativa invita i partecipanti a condividere una mattinata di movimento, promuovendo l’attenzione alla prevenzione e ai corretti stili di vita. Per il programma completo, l’eventuale quota di partecipazione e le modalità di adesione è necessario consultare le comunicazioni dell’organizzazione.

Info: Comune di Camposampiero – Incontri d’autunno.

Polverara, torna la Marcia della Gallina – Domenica 25 ottobre

A Polverara si svolgerà la dodicesima “Marcia della Gallina”, manifestazione non competitiva con percorsi di sei, dodici e diciotto chilometri. Le partenze sono previste tra le 8 e le 9.30, con ritrovo al palazzetto Cinque Cerchi, in viale dello Sport. La marcia attraverserà il territorio comunale e le aree rurali circostanti, offrendo itinerari di diversa lunghezza. L’appuntamento rientra nel calendario delle marce popolari del Padovano e permette a famiglie e camminatori abituali di partecipare secondo le proprie possibilità.

Info: Cultura Veneto – Marcia della Gallina.

Teolo, camminata dall’Abbazia di Praglia – Domenica 25 ottobre

A Teolo la Camminata tra gli Olivi propone un primo itinerario facile di circa due chilometri con partenza alle 10 da via Abbazia di Praglia 16. La passeggiata durerà una trentina di minuti e permetterà di conoscere l’ambiente attorno al complesso monastico. La partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione. Il percorso è indicato come accessibile anche a persone con disabilità. In caso di maltempo, l’attività all’aperto sarà sostituita da una proposta all’interno dell’Abbazia. Per informazioni è disponibile il numero 049 9998533.

Info: Camminata tra gli Olivi – Teolo.

Teolo, passeggiata pomeridiana tra natura e tradizioni – Domenica 25 ottobre

La seconda proposta della Camminata tra gli Olivi a Teolo partirà alle 14.30 da via Molare, nel capoluogo. Il percorso sarà di circa tre chilometri, con una durata indicativa di un’ora, e accompagnerà i partecipanti alla scoperta del paesaggio e delle tradizioni del territorio euganeo. Anche questa iniziativa è gratuita e senza prenotazione. A differenza della passeggiata del mattino, il tracciato non è indicato come accessibile alle persone con disabilità. In caso di pioggia, l’attività sarà sostituita da una proposta al museo.

Info: Camminata tra gli Olivi – Teolo.

Monselice, una passeggiata per scoprire l’olio nuovo – Domenica 25 ottobre

A Monselice è prevista una passeggiata dedicata alla tradizione olivicola del territorio, nell’ambito dell’iniziativa “Il filo dell’olio”. Il ritrovo è alle 15 al Campo della Fiera, con partenza indicata alle 15.15 verso il podere Ca’ La Pignara, in via Pignara 44. Il tragitto a piedi misura circa un chilometro e mezzo e introduce i partecipanti alla conoscenza della raccolta delle olive e della lavorazione dell’olio. L’appuntamento combina una breve camminata con la valorizzazione dei prodotti locali e delle attività agricole autunnali.

Info: Cultura Veneto.

Provincia di Venezia

Mestre, Alì Family Run al Parco San Giuliano – Venerdì 23 ottobre

Il fine settimana delle camminate comincia già venerdì a Mestre con l’Alì Family Run, appuntamento collegato alla Venicemarathon e dedicato in particolare a scuole, ragazzi e famiglie. La manifestazione si svolgerà al Parco San Giuliano, con partenza prevista alle 10 e un percorso non competitivo di circa quattro chilometri. L’iniziativa punta a promuovere il movimento e la partecipazione collettiva, offrendo un’occasione per vivere il parco in un clima di festa. Il riferimento organizzativo è l’area di Porta Blu del parco.

Info: Venicemarathon – Alì Family Run.

Cavallino-Treporti, tra dune, pinete e il Mose – Sabato 24 e domenica 25 ottobre

L’associazione AIGAE propone a Cavallino-Treporti l’escursione “Tra dune, pinete e il Mose”, inserita nel programma nazionale CamminaNatura con appuntamenti nel fine settimana. La passeggiata si svolge nella zona di Punta Sabbioni, lungo un percorso di circa quattro chilometri e della durata di due ore e mezza. L’itinerario permetterà di conoscere l’ambiente costiero, le caratteristiche delle dune e delle pinete, oltre alle opere di protezione della laguna. Gli orari delle singole uscite e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dell’associazione.

Info: CamminaNatura – AIGAE.

Portogruaro, sulle tracce degli antichi pellegrini – Domenica 25 ottobre

A Portogruaro la Giornata regionale dei Cammini veneti propone “Tracce di paesaggio sulla Romea Strata”, una passeggiata guidata dedicata ai luoghi attraversati dalle antiche vie di pellegrinaggio. La partenza è prevista alle 15.30 da via Crede 2, con un percorso della durata di circa un’ora e mezza. La guida Filippo Baracchi accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia e del paesaggio locale. La partecipazione costa quindici euro a persona ed è richiesta la prenotazione. Un’iniziativa adatta a chi cerca una camminata culturale di durata contenuta.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 340 2470977.

Provincia di Belluno

Borgo Valbelluna, giro delle malghe nei paesaggi di Dino Buzzati – Sabato 24 ottobre

Il paesaggio delle Prealpi bellunesi sarà protagonista del “Giro delle malghe”, un’escursione gratuita dedicata agli ambienti che richiamano l’universo narrativo di Dino Buzzati. La partenza è fissata alle 14 dal Rifugio Pranolz, in località Pranolz 77, nel territorio di Borgo Valbelluna. La durata prevista è di circa due ore e mezza. L’itinerario attraverserà ambienti montani e panorami caratteristici, offrendo occasioni di lettura del territorio attraverso la letteratura. L’iniziativa è promossa dal Consorzio turistico Dolomiti Prealpi.

Info: Programma regionale dei Cammini veneti – 347 1092858.

Tambre, orienteering per tutti con il Mazarol – Sabato 24 ottobre

A Tambre l’iniziativa “Perdersi nelle Baleghe del Mazarol” propone un’attività di orientamento all’aria aperta, pensata per unire camminata, gioco ed esplorazione. Il ritrovo è previsto alle 14 al centro sociale del paese, con prime partenze dalle 14.30. Il tempo massimo indicato per completare il percorso è di tre ore. L’attività è aperta a partecipanti di diverse età, con quote differenziate e gratuità per i bambini più piccoli. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è previsto un possibile rinvio alla domenica.

Info: Pro Loco Venete – Mazarol.

Lorenzago di Cadore, il Sentiero del Papa – Domenica 25 ottobre

Un’escursione guidata tra i paesaggi del Cadore è in programma a Lorenzago con “Il Sentiero del Papa”, proposta di CamminaNatura dedicata ai luoghi legati ai soggiorni di Giovanni Paolo II. L’itinerario è lungo circa 11,4 chilometri, richiede sei ore e presenta un dislivello positivo di circa 590 metri. Si tratta quindi di una camminata di media montagna, indicata per chi possiede una buona abitudine ai sentieri. Il percorso offre l’occasione di conoscere l’ambiente naturale e le testimonianze storiche del territorio.

Info: CamminaNatura – AIGAE.

Tisoi, cinque chilometri con il Goser Trail – Domenica 25 ottobre

A Tisoi, frazione di Belluno, si terrà il Goser Trail, appuntamento che comprende anche un percorso ludico-motorio di circa cinque chilometri. La partenza della distanza breve è prevista alle 9.30, distinta dalla gara più impegnativa di quattordici chilometri. L’iniziativa offre quindi una possibilità di partecipazione anche a chi desidera camminare o affrontare una distanza contenuta. La quota indicata per il percorso breve è di sei euro. Le iscrizioni e il ritiro del materiale seguono gli orari comunicati dall’organizzazione.

Info: Goser Trail – Iscrizioni.

Provincia di Rovigo

Beverare di San Martino di Venezze, Camminata d’Autunno – Sabato 24 ottobre

A Beverare, frazione di San Martino di Venezze, è stata riprogrammata per sabato 24 ottobre la “Camminata d’Autunno”, inizialmente inserita nel calendario di inizio mese. La partenza è prevista alle 16, con due percorsi di quattro chilometri e mezzo e otto chilometri. L’appuntamento propone un pomeriggio di movimento tra le campagne del Medio Polesine, con itinerari di diversa lunghezza. La manifestazione è adatta a chi desidera partecipare a una camminata non competitiva senza affrontare distanze eccessive. È consigliato verificare eventuali ultime comunicazioni.

Info: Calendario delle marce in Veneto.

Giacciano con Baruchella, Caminada par el Sguazo – Domenica 25 ottobre

La sedicesima “Caminada par el Sguazo” è in programma a Giacciano con Baruchella con quattro itinerari di tre chilometri e mezzo, sette, quattordici e diciotto chilometri. Le partenze sono previste tra le 8 e le 9.30, con riferimento a piazza della Pace. La manifestazione rientra nei circuiti delle marce non competitive FIASP e offre distanze adatte sia a una passeggiata breve sia a una camminata più lunga. Il percorso attraverserà il territorio del comune polesano, valorizzando le strade e le aree rurali circostanti.

Info: Gruppo podistico Giacciano con Baruchella.

Porto Tolle, Camminata Rosa a Ca’ Tiepolo – Domenica 25 ottobre

Porto Tolle aderisce alle iniziative di Ottobre Rosa con una camminata non competitiva di circa cinque chilometri, organizzata nella frazione di Ca’ Tiepolo. Il ritrovo è previsto in piazza Ciceruacchio, con registrazioni nella mattinata e partenza alle 10. L’evento invita cittadini e famiglie a condividere un percorso all’aria aperta, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione e del benessere. La distanza contenuta rende l’appuntamento accessibile anche a chi non pratica abitualmente lunghe marce.

Info: Comune di Porto Tolle.

Taglio di Po, Quattro passi in Rosa – Domenica 25 ottobre

A Taglio di Po torna “Quattro passi in Rosa”, appuntamento dedicato al movimento e alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Il ritrovo è previsto dalle 8.30, con partenza indicata alle 9. Il programma comprende un itinerario di circa sette-otto chilometri, con possibilità di partecipazione a passo libero o di corsa secondo le modalità stabilite dall’organizzazione. L’iniziativa è collegata alle attività dei podisti locali e rappresenta un’occasione per attraversare insieme il territorio del Delta del Po.

Info: Podisti Tagliolesi.

Borsea di Rovigo, Passeggiata delle Noci – Domenica 25 ottobre

La frazione rodigina di Borsea ospita la ventesima “Passeggiata delle Noci – Corriamico”, manifestazione non competitiva con percorsi di sei e dodici chilometri. La partenza è prevista alle 9, con ritrovo nella zona della piazza della frazione. L’appuntamento unisce la tradizione delle marce popolari a una mattinata di incontro e attività fisica, attraversando gli ambienti agricoli della campagna polesana. Le due distanze permettono di scegliere tra un percorso breve e uno più impegnativo, secondo le proprie abitudini di cammino.

Info: Calendario degli eventi podistici del Veneto.