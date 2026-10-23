23 Ottobre 2026 - 9.42
Schianto frontale tra due auto nel Vicentino: due feriti
Incidente stradale nelle prime ore di oggi, venerdì 23 ottobre, a Rosà, lungo la Strada Statale 47, all’altezza di via Mazzini.
Intorno alle 6.20, per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, entrambe soccorse in codice giallo, che indica condizioni di media gravità.
Resta da chiarire l’esatta dinamica dello scontro e le circostanze che hanno provocato l’incidente.