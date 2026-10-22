Pojana Maggiore – Mangiare sano, evitare le fake news e imparare a leggere le etichette: quattro incontri gratuiti con gli esperti

Dal 30 ottobre al 18 novembre, a Pojana Maggiore, un ciclo di quattro workshop aperti a tutti per approfondire il rapporto tra alimentazione e salute. Si parlerà di obesità, nutrizione equilibrata, ingredienti, etichette e prevenzione metabolica, con il contributo di professionisti del settore. L’iniziativa rientra nel progetto “Collettivo creativo”, promosso dall’Unione dei Comuni Basso Vicentino.

Imparare a mangiare in modo più consapevole, distinguere le informazioni scientifiche dalle false credenze sull’alimentazione e comprendere davvero ciò che acquistiamo al supermercato. Sono gli obiettivi dei quattro incontri gratuiti che si svolgeranno a Pojana Maggiore, nel Basso Vicentino, tra il 30 ottobre e il 18 novembre 2026.

L’iniziativa, inserita nel progetto “Collettivo creativo”, vuole offrire ai cittadini strumenti pratici per migliorare le proprie abitudini alimentari, affrontando argomenti che riguardano direttamente la salute quotidiana: dalla gestione del peso alla qualità del cibo, dalla lettura delle etichette alla prevenzione delle problematiche metaboliche.

I workshop si terranno nella palestra dell’ex Scuola Elementare “Suor Olga Gugelmo” di Pojana Maggiore, sempre in orario serale, dalle 20 alle 21.30, con partecipazione libera e gratuita.

Quattro serate per imparare a mangiare meglio

Il programma si aprirà venerdì 30 ottobre con il dottor Michele Mingardi, diabetologo ed endocrinologo, protagonista dell’incontro “Alimentazione e obesità, capirci qualcosa finalmente”.

L’appuntamento affronterà il rapporto tra nutrizione e controllo del peso corporeo, cercando di fare chiarezza sulle numerose fake news che circolano in materia di alimentazione. Particolare attenzione sarà dedicata all’importanza di un approccio equilibrato, lontano da informazioni fuorvianti e convinzioni prive di fondamento scientifico, per migliorare benessere e qualità della vita.

Mercoledì 4 novembre sarà invece la volta del dottor Nachia Zanini, biologo nutrizionista e socio di Slow Food Verona, che condurrà il workshop “L’alimentazione”.

La serata offrirà una panoramica sui principi fondamentali della nutrizione, approfondendo il valore della qualità degli alimenti e di un modello alimentare ispirato alla filosofia Slow Food del “buono, pulito e giusto”. Un’occasione per riflettere non soltanto su ciò che mangiamo, ma anche sulla provenienza dei prodotti e sul rapporto tra cibo, territorio e salute.

Etichette alimentari: come leggerle e capire cosa contengono i prodotti

Gli ultimi due incontri saranno dedicati a un argomento particolarmente utile nella vita quotidiana: la comprensione delle etichette presenti sulle confezioni degli alimenti.

Venerdì 13 novembre, con “Le etichette, questo mistero – Parte 1”, i partecipanti potranno approfondire il significato delle informazioni nutrizionali riportate sui prodotti, imparando a confrontare gli alimenti e a valutarne le caratteristiche prima dell’acquisto.

Il ciclo si concluderà mercoledì 18 novembre con “Le etichette, questo mistero – Parte 2”, dedicato all’analisi degli ingredienti e alla comprensione delle indicazioni utili per gestire il carico glicemico. Sarà inoltre approfondito il ruolo delle scelte alimentari nella prevenzione metabolica, con l’obiettivo di trasformare le informazioni riportate sulle confezioni in strumenti concreti per la tutela della salute.

Un progetto per la salute e la consapevolezza alimentare

L’iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni Basso Vicentino, che riunisce Pojana Maggiore e Asigliano Veneto, in collaborazione con Projenia SCS, sotto il coordinamento di GiovaniMentor APS, ente gestore dello spazio.

Il progetto si sviluppa nell’ambito dell’Avviso Pubblico ANCI – II Edizione, finalizzato alla valorizzazione di spazi e immobili pubblici attraverso attività innovative rivolte ai giovani under 35 (CUP F22E25000170005).

Alla realizzazione del percorso collaborano inoltre Slow Food Area Berica e Associazione Diabetici Area Berica (ADAB odv), due realtà impegnate nella promozione della cultura alimentare, della prevenzione e della salute sul territorio.

L’obiettivo è rendere l’informazione scientifica comprensibile e accessibile, favorendo il confronto diretto con professionisti qualificati. Parlare di alimentazione, secondo lo spirito dell’iniziativa, significa affrontare temi che riguardano non soltanto la salute individuale, ma anche la qualità della vita, la cultura del cibo e l’attenzione alle produzioni del territorio.

I partecipanti potranno approfondire i diversi argomenti, rivolgere domande agli esperti e acquisire conoscenze utili per riconoscere le informazioni attendibili e adottare comportamenti alimentari più consapevoli.

Date, orari e informazioni per partecipare

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la palestra dell’ex Scuola Elementare “Suor Olga Gugelmo” di Pojana Maggiore (Vicenza), dalle 20 alle 21.30.

Il calendario prevede quattro appuntamenti: venerdì 30 ottobre, mercoledì 4 novembre, venerdì 13 novembre e mercoledì 18 novembre 2026.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail unionecomunibassovicentino@gmail.com oppure telefonare al numero 0824 1664 441.