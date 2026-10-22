CRONACAVENETO
22 Ottobre 2026 - 9.47

Padova, incendio all’Interporto: a fuoco un mezzo per sollevare container, alta colonna di fumo

Giuseppe Balsamo
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Un incendio è divampato nella zona Interporto di Padova, coinvolgendo un grosso mezzo utilizzato per la movimentazione dei container all’interno di un’azienda di spedizioni. Il fumo, visibile anche a notevole distanza, ha attirato l’attenzione nella zona. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’allarme è scattato alle 18.20 in via Inghilterra, dove un mezzo sollevatore ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Le fiamme hanno avvolto il macchinario, provocando una densa colonna di fumo che si è alzata sopra l’area industriale.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco partita dalla centrale di Padova. I pompieri hanno rapidamente domato l’incendio, evitando che le fiamme potessero propagarsi, e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Non risultano persone ferite. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo: sono in corso gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti.

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