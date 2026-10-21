Casa in fiamme sulle colline veronesi: due feriti

Due persone sono rimaste ferite nell’incendio della loro abitazione, divampato stamattina a Moruri, sulle colline veronesi. Le fiamme sono partite da una casa di corte su tre piani, con solai e tetto in legno, e rischiavano di estendersi alle abitazioni vicine.

Sul posto sono state inviate molte squadre di vigili del fuoco, dalla sede centrale e dal distaccamento di Caldiero. Il massiccio intervento ha permesso di domare il fuoco, che ha però distrutto completamente l’alloggio.

I due inquilini sono stati soccorsi dal Suem 118 e portati negli ospedali di Verona, uno in elicottero e l’altro in ambulanza. Le operazioni di spegnimento definitivo e di messa in sicurezza sono ancora in corso. Presenti anche il dirigente vicario del Comando e il funzionario di guardia.