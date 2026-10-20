Vicentino, si schianta contro un platano nella notte: alcoltest altissimo

Ha perso il controllo dell’auto, è uscito di strada e si è schiantato contro un platano. Ma quando i Carabinieri lo hanno sottoposto all’alcoltest, è emerso un dato preoccupante: il conducente aveva un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite consentito dalla legge.

L’incidente è avvenuto nella notte del 18 ottobre 2026 in via Maranese, a Schio. La vettura, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori dalla carreggiata terminando la corsa contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

Durante i controlli, il conducente è stato sottoposto all’etilometro, che ha registrato valori di 1,68 e 1,65 grammi per litro, contro il limite legale di 0,5. L’automobilista è stato quindi denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Per un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il Codice della Strada prevede pesanti conseguenze penali, tra cui la possibilità dell’arresto, la sospensione della patente da uno a due anni e, nei casi previsti, la confisca del veicolo.

L’episodio riaccende l’attenzione sui pericoli dell’alcol alla guida. I Carabinieri ricordano che anche una riduzione dei riflessi e della percezione visiva può trasformare un normale spostamento in una situazione potenzialmente drammatica.

L’Arma ribadisce inoltre che i controlli sulle strade proseguono giorno e notte, con l’obiettivo di prevenire incidenti e contrastare i comportamenti pericolosi al volante.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini e per il conducente vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.