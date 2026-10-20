Tragedia nel Vicentino, bambino di 3 anni muore dopo un arresto cardiaco: inutili i soccorsi

Emergono nuovi particolari sulla tragedia avvenuta questa mattina, martedì 20 ottobre, a Cassola, nel Vicentino, dove un bambino di appena tre anni è morto in seguito a un arresto cardiaco. Il piccolo si trovava nell’abitazione di famiglia, nella frazione di San Giuseppe, in via Calibri, quando la madre si è accorta che non respirava e ha immediatamente chiesto aiuto.

L’allarme è scattato intorno alle 11.45. Gli operatori della centrale del Suem 118 hanno guidato telefonicamente la donna nelle prime manovre di rianimazione, mentre venivano inviati sul posto un’ambulanza infermierizzata di Bassano del Grappa, l’automedica di Crespano del Grappa e l’elicottero di Treviso. Allertati anche i Carabinieri.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato nell’abitazione e l’elicottero è rientrato senza effettuare alcun trasporto.

Secondo quanto riferito dal Suem, si è trattato di un’emergenza di natura medica. Restano tuttavia sconosciute le cause che hanno provocato l’arresto cardiaco. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze dell’improvvisa morte del piccolo.