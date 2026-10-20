Vicenza, controllore del bus picchiato e volto schiacciato sull’asfalto: quindici ragazzini incitavano l’aggressore

Un controllore della Svt è stato aggredito da un giovanissimo davanti all’istituto Canova di Vicenza, mentre una quindicina di adolescenti assistevano alla scena urlando e incitando il responsabile. È accaduto lunedì 19 ottobre, intorno alle 7.35, in via Baden Powell, nella zona degli istituti superiori.

La violenza sarebbe scoppiata dopo un richiamo a bordo dell’autobus. Un ragazzo continuava infatti ad azionare senza motivo il pulsante di emergenza, provocando l’intervento del dipendente della società di trasporti.

Una volta raggiunta la fermata, un giovanissimo si è scagliato contro il controllore, colpendolo ripetutamente alla testa e arrivando a schiacciargli il volto contro l’asfalto. Non è ancora chiaro se l’aggressore fosse lo stesso ragazzo precedentemente rimproverato.

Ad assistere alla scena un gruppo di circa quindici adolescenti tra i 15 e i 17 anni, probabilmente studenti del vicino istituto Almerico da Schio. Alcuni, anziché intervenire per fermare il pestaggio, avrebbero incitato l’aggressore.

Il dipendente ha scelto di non reagire ed è riuscito a risalire sull’autobus e riprendere il servizio. Non avrebbe riportato ferite gravi, ma è rimasto profondamente scosso. Già nella settimana precedente, nella stessa fermata, si erano verificati episodi di insulti contro il personale del trasporto pubblico.

L’episodio arriva a pochi giorni da un’altra brutale aggressione avvenuta in centro a Vicenza. Mercoledì 14 ottobre, intorno alle 19.30, un medico ortopedico di 33 anni dell’ospedale San Bortolo è stato circondato e picchiato da un gruppo di giovanissimi in viale Roma, nei pressi dei Giardini Salvi.

I ragazzi stavano prendendo a calci alcune transenne quando hanno rivolto la loro violenza contro il professionista, colpendolo con calci e un pugno al volto. Il medico ha riportato la frattura del setto nasale e diverse contusioni, con una prognosi di 30 giorni.

Grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina e alle telecamere degli autobus utilizzati dal gruppo per allontanarsi, la Squadra Mobile ha identificato due presunti responsabili, di appena 13 e 16 anni, denunciati per lesioni aggravate in concorso.

Sull’aggressione al controllore è intervenuto duramente il presidente di Svt, Marco Sandonà, definendo l’accaduto inqualificabile e sottolineando che non si è trattato di una semplice bravata, ma di una vera aggressione.

L’azienda garantirà sostegno al dipendente e valuterà le iniziative necessarie per tutelarlo. Sandonà ha inoltre ricordato che tutti gli autobus sono dotati di videosorveglianza, auspicando una rapida identificazione dei responsabili.

Due episodi distinti, a pochi giorni di distanza, che riaccendono l’allarme sulla violenza giovanile a Vicenza e sulla sicurezza di lavoratori e cittadini di fronte ad aggressioni commesse da ragazzi sempre più giovani.