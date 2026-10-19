Crespadoro, torna l’acqua nella zona Ferrazza: risolti i problemi dopo settimane di difficoltà

È tornata alla normalità la distribuzione dell’acqua nella zona Ferrazza di Crespadoro, dove nelle scorse settimane numerose utenze avevano dovuto fare i conti con una riduzione della disponibilità idrica. A confermarlo è Acque del Chiampo, che ha incontrato i residenti per illustrare gli interventi effettuati e fare il punto sulla situazione delle risorse idriche nel territorio.

All’incontro hanno partecipato il direttore generale di Acque del Chiampo Andrea Chiorboli, il direttore dell’Area Reti Marco Crestani, il sindaco di Crespadoro Elisa Maria Ferrari e il vicesindaco Manuel Consolaro.

Come è stato risolto il problema

La società ha spiegato che le difficoltà registrate nella zona Ferrazza sono state superate grazie a specifici interventi di regolazione della rete acquedottistica e a un controllo più attento dei consumi da parte delle attività produttive.

Queste misure hanno permesso di ripristinare la normale distribuzione dell’acqua alle utenze. La situazione resta comunque sotto costante osservazione da parte dei tecnici di Acque del Chiampo, per prevenire eventuali nuove criticità.

Sorgenti in difficoltà, resta l’emergenza nelle zone collinari

Nonostante il ritorno alla normalità a Ferrazza, permane una situazione generale di difficoltà nell’approvvigionamento idrico del territorio.

Il problema riguarda soprattutto le aree collinari e montane, dove la riduzione della portata delle sorgenti continua a mettere sotto pressione il sistema di distribuzione.

Per fronteggiare questa situazione, Acque del Chiampo ha attivato una serie di misure straordinarie, tra cui il rifornimento dei serbatoi attraverso autobotti, il monitoraggio continuo delle sorgenti e interventi mirati sulla gestione della rete.

L’appello ai cittadini: «Evitate gli sprechi»

Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza della collaborazione dei cittadini per affrontare una situazione che, nonostante i miglioramenti locali, continua a richiedere attenzione.

Acque del Chiampo invita pertanto la popolazione a utilizzare l’acqua con responsabilità, limitando gli sprechi ed evitando i consumi non indispensabili.

L’obiettivo è preservare le risorse disponibili e garantire la continuità del servizio, soprattutto nelle zone maggiormente esposte alle conseguenze della diminuzione delle sorgenti.