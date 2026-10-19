Vicentino, operaio di 20 anni ferito dalla lama del tagliaerba: è grave

Grave incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 19 ottobre, lungo la strada statale 53, nel territorio di Bolzano Vicentino. Un giovane operaio di circa 20 anni è rimasto seriamente ferito mentre era impegnato nelle operazioni di sfalcio dell’erba ai margini della carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.40. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe ferito con la lama del macchinario che stava utilizzando per tagliare l’erba.

Le condizioni dell’operaio sono apparse gravi, tanto da richiedere un intervento di soccorso in codice rosso, con destinazione Vicenza.

Restano da chiarire la dinamica esatta dell’incidente e le circostanze che hanno portato al ferimento del giovane lavoratore.

In aggiornamento.