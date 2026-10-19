Vicenza, controlli della Polizia nelle zone calde della città: droga sequestrata e 174 persone identificate

Controlli a tappeto nelle aree più sensibili di Vicenza, con particolare attenzione allo spaccio e al consumo di droga, al degrado e alla sicurezza degli spazi pubblici. Nel pomeriggio di sabato 17 ottobre, la Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale, ha passato al setaccio diverse zone della città, identificando 174 persone, di cui 90 cittadini stranieri, e sequestrando complessivamente 23,47 grammi di sostanze stupefacenti, tra crack e cannabinoidi.

L’operazione ha coinvolto gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i Reparti Prevenzione Crimine e la Polizia Ferroviaria, affiancati dagli operatori della Polizia Locale. Oltre ai controlli sulle persone, sono stati verificati due veicoli e due esercizi pubblici.

Via Catalani: trovato crack e segnalata una situazione di degrado

I controlli sono iniziati intorno alle 14.30 nei pressi dello stabile di via Catalani 9, dove gli agenti hanno identificato diverse persone presenti all’esterno dell’edificio.

Tra queste, un cittadino marocchino di 45 anni, residente in provincia di Vicenza e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di 0,27 grammi di crack, considerati destinati al consumo personale. Per l’uomo è scattata una contestazione amministrativa prevista dalla normativa sugli stupefacenti, con il sequestro della sostanza.

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno inoltre riscontrato una situazione di degrado nell’area esterna del condominio, caratterizzata dalla presenza di rifiuti e oggetti abbandonati. La Polizia Locale trasmetterà una segnalazione agli uffici comunali competenti per valutare eventuali interventi di pulizia e ripristino del decoro urbano.

Stazione delle corriere, via Torino e via Genova

L’operazione è proseguita nell’area della stazione delle autolinee SVT, dove sono state identificate circa 30 persone.

Successivamente, le pattuglie si sono spostate nelle vicine via Torino e via Genova, effettuando ulteriori verifiche. In queste ultime due zone, tra le persone controllate non sono emersi soggetti con precedenti di polizia.

Giardini Salvi: il cane antidroga scopre quasi 22 grammi di stupefacenti

Particolarmente significativi i risultati dei controlli ai Giardini Salvi, dove è intervenuta anche l’unità cinofila della Polizia di Stato.

Un cittadino nigeriano di 44 anni è stato trovato in possesso di 1,21 grammi di marijuana, ritenuta destinata a uso personale. Anche per lui è scattata una contestazione amministrativa ai sensi dell’articolo 75 della normativa sugli stupefacenti.

La successiva perlustrazione dell’area verde con il cane antidroga ha permesso di individuare altri 21,99 grammi di cannabinoidi abbandonati a terra, immediatamente sequestrati a carico di ignoti.

Il bilancio complessivo dell’operazione è quindi di 23,47 grammi di droga sequestrata e due contestazioni amministrative per detenzione di sostanze destinate al consumo personale, oltre al ritrovamento degli stupefacenti abbandonati ai Giardini Salvi.

Controlli rafforzati nelle aree più a rischio

L’intervento rientra nel piano di prevenzione e sicurezza predisposto dalla Questura di Vicenza per contrastare l’illegalità diffusa e migliorare la vivibilità delle zone maggiormente esposte a fenomeni di degrado.

L’obiettivo è garantire una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine nei luoghi di aggregazione, contrastare il consumo e la diffusione di droga e individuare situazioni che possono compromettere la sicurezza dei cittadini.

La Questura ha confermato che i servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, in collaborazione con la Polizia Locale e le altre istituzioni, concentrando gli interventi sulle aree cittadine considerate più problematiche.