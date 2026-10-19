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19 Ottobre 2026 - 10.15

Veneto – Schianto frontale tra due auto: due feriti, una vettura finisce fuori strada

REDAZIONE
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Violento incidente stradale nella tarda serata a San Bellino, in provincia di Rovigo, dove due automobili si sono scontrate frontalmente lungo via Belvedere. Nell’impatto, una delle vetture è finita fuori strada. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e si è reso necessario l’intervento dei soccorritori.

L’allarme è scattato attorno alle 23, quando sul luogo dell’incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco di Rovigo e il personale sanitario del Suem 118. I due automobilisti sono stati assistiti dai sanitari, mentre i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area circostante.

Per consentire le operazioni di soccorso, via Belvedere è stata completamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e accertarne le cause.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse dopo circa un’ora. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni dei due feriti né sull’eventuale trasferimento in ospedale.

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