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16 Ottobre 2026 - 10.13

SALINE, UN NUOVO ASILO PER IL FUTURO DELLA FRAZIONE: SICUREZZA, SERVIZI E OPPORTUNITÀ

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A Noventa Vicentina il vecchio asilo “Papa Giovanni XXIII” è stato demolito e al suo posto, poco distante, ne è sorto uno nuovo, già in funzione da mesi con oltre 50 bambini. L’Amministrazione comunale spiega che il vecchio edificio era fatiscente, malsano e con una massiccia presenza di amianto nella copertura, e che il nuovo ha permesso di ottenere circa 200mila euro in più di contributi. Resta il legame affettivo di tanti cittadini con quel luogo, mentre si discute su come usare l’area ormai bonificata: ne parliamo nel servizio di Giulia Lievore.




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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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