Come convincere le giovani famiglie a non lasciare la montagna? L’Alta Valle del Chiampo risponde con i fatti: inaugurato il Micronido Altavalle, nato dalla sinergia tra tre Comuni e celebrato durante la visita ufficiale di Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari Sociali e Salute. Un esempio concreto di sussidiarietà tra istituzioni e aziende per combattere denatalità e spopolamento, offrendo un servizio essenziale per chi sogna di costruire il proprio futuro sul territorio.