Cosa succede dietro una finestra accesa? È la curiosità al centro di “IO – Inside Outside”, la mostra fotografica di Paolo Dalla Costa, visitabile fino al 28 novembre ad Art in Gallery in Contrà Frasche del Gambero a Vicenza. Nato durante il Covid, il progetto trasforma palazzi vuoti in un affascinante gioco di riflessi tra dentro e fuori. Gli scatti su Dibond sembrano luoghi vicini, ma nascondono una sorpresa: sono stati realizzati tutti nel Nord Europa, tra Danimarca, Finlandia e Islanda.