VERONA – Un sistema di fatture e contratti falsi per mascherare un’illecita somministrazione di manodopera e ottenere consistenti vantaggi fiscali. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Villafranca di Verona, che ha eseguito un sequestro preventivo di denaro e beni per oltre 1,4 milioni di euro nei confronti di una società consortile operante nel settore della logistica e dei trasporti, con sede in provincia di Verona.

Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’articolata indagine su una presunta frode fiscale che ha coinvolto due società.

L’inchiesta è partita da una verifica fiscale nei confronti di una cooperativa di trasporto merci, attualmente con sede nel Veronese ma precedentemente operativa in provincia di Foggia. Gli accertamenti hanno portato alla raccolta di elementi a carico del rappresentante legale, indagato per l’ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la cooperativa avrebbe formalmente messo a disposizione lavoratori attraverso contratti risultati fittizi. In realtà, gli operai sarebbero stati gestiti direttamente dalla società consortile veronese, che beneficiava delle loro prestazioni lavorative.

Un meccanismo che, attraverso la documentazione contabile, avrebbe consentito di nascondere un’illecita somministrazione di personale, facendo apparire come regolari operazioni che, secondo le Fiamme Gialle, non corrispondevano alla reale organizzazione del lavoro.

Determinanti sono risultate anche le testimonianze dei lavoratori, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire i rapporti effettivi tra le due imprese e di contestare la genuinità dei contratti.

L’utilizzo delle fatture ritenute false avrebbe inoltre consentito alla società consortile di contabilizzare costi successivamente disconosciuti dal Fisco, ottenendo così un indebito risparmio d’imposta.

Le indagini successive hanno ricostruito i movimenti di denaro intercorsi tra le due società, permettendo di quantificare l’imposta che sarebbe stata evasa.

Sulla base degli elementi raccolti, il Gip di Foggia ha disposto il sequestro preventivo di denaro e beni fino a concorrenza di 1,4 milioni di euro, eseguito dai finanzieri di Villafranca.

I destinatari del provvedimento hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame, che lo ha però respinto, confermando il sequestro dei beni.

L’operazione rientra nelle attività della Guardia di Finanza contro le frodi fiscali e i sistemi di utilizzo illecito della manodopera. Le contestazioni penali restano soggette agli ulteriori accertamenti giudiziari e alla presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.