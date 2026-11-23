Un’anziana di circa 80 anni è stata aggredita all’interno della propria abitazione nel pomeriggio di domenica 22 novembre, nella zona di Borgo Santa Lucia, a Vicenza. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo uno scontro fisico con un uomo che si sarebbe introdotto nell’appartamento.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, l’individuo sarebbe riuscito a entrare nell’abitazione passando attraverso una finestra. Una volta all’interno, si sarebbe trovato di fronte alla proprietaria, con la quale sarebbe nata una colluttazione.

L’anziana ha riportato alcune ecchimosi ed è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie. I medici le hanno assegnato una prognosi di cinque giorni.

Sul caso sono in corso gli accertamenti della Squadra mobile della Questura di Vicenza, impegnata a ricostruire la successione degli avvenimenti e a individuare il responsabile dell’aggressione.

Al momento non è stato ancora accertato se l’intruso sia riuscito a impossessarsi di denaro, gioielli o altri oggetti di valore. Gli investigatori stanno quindi cercando di chiarire anche se l’episodio sia riconducibile a una rapina o a un tentativo di furto degenerato nell’aggressione alla proprietaria.