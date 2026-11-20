Venerdì 20 novembre mobilitazione nazionale contro la manovra economica e il carovita. Nel Vicentino manifestano lavoratori e studenti, con possibili disagi per trasporti, scuole e sanità. Sette cortei nelle province venete. Dalle 21 scatta anche uno sciopero ferroviario di 23 ore.

Giornata di sciopero generale oggi, venerdì 20 novembre 2026, in tutta Italia, con manifestazioni in circa cento piazze e possibili ripercussioni sui servizi pubblici. La mobilitazione, proclamata dalla Cgil per l’intera giornata lavorativa, coinvolge settori pubblici e privati, mentre iniziative parallele sono organizzate dai sindacati di base e dalle associazioni studentesche.

Anche Vicenza è interessata dalla protesta, con un corteo provinciale che attraversa alcune delle principali strade cittadine, mentre gli studenti si mobilitano per chiedere maggiori investimenti nell’istruzione e nei servizi. Particolare attenzione ai trasporti, con le corse degli autobus SVT garantite soltanto in determinate fasce orarie.

Vicenza, il corteo da via Torino ai Ferrovieri

Il concentramento della manifestazione provinciale della Cgil è stato fissato alle 8.30 in via Torino, davanti alla sede dell’Inps. Da qui il corteo è diretto verso il quartiere dei Ferrovieri, attraversando viale Milano, corso Santi Felice e Fortunato, il cavalcavia Ferretto de Ferretti, via Vaccari, viale Sant’Agostino e viale del Lavoro.

La conclusione è prevista in piazzetta Anfiteatro Ferrovieri, con interventi di rappresentanti sindacali, lavoratori, pensionati e studenti, accompagnati da momenti musicali.

Per favorire la partecipazione dalla provincia, sono stati organizzati pullman con partenza alle 7 da diversi territori del Vicentino.

La mobilitazione locale è stata presentata dal segretario generale della Cgil vicentina Giancarlo Puggioni, insieme al segretario nazionale Michele De Palma e a Sophie Volpato della Rete degli Studenti Medi.

Al centro della protesta ci sono le difficoltà economiche delle famiglie, il potere d’acquisto degli stipendi, le crisi industriali, la precarietà e la richiesta di maggiori investimenti nei servizi pubblici.

Studenti in corteo e un presidio anche a Valdagno

Accanto alla manifestazione sindacale si svolge quella degli studenti, convocati alle 8.30 davanti alla stazione ferroviaria di Vicenza. Il corteo giovanile è destinato a incontrare quello dei lavoratori lungo corso Santi Felice e Fortunato.

Tra i temi sollevati dagli studenti vicentini figurano le condizioni degli edifici scolastici, la sicurezza, la disponibilità di palestre e servizi adeguati, il costo dei trasporti e il diritto allo studio.

Le organizzazioni studentesche chiedono inoltre maggiori risorse per la scuola pubblica, agevolazioni per libri e abbonamenti e un sistema di borse di studio più accessibile.

Nel Vicentino è previsto anche un appuntamento a Valdagno, alle 8 davanti all’ospedale San Lorenzo, nell’ambito delle iniziative promosse dai Cobas della scuola.

Autobus SVT, ecco gli orari garantiti

Lo sciopero interessa direttamente il trasporto pubblico locale. SVT, Società Vicentina Trasporti, ha comunicato un’agitazione di 24 ore proclamata dalla Filt-Cgil, con possibili cancellazioni delle corse urbane ed extraurbane.

Secondo l’avviso ufficiale dell’azienda, sono garantite le partenze dai capolinea esclusivamente nelle due fasce orarie:

Dalle 5.30 alle 8.29

Dalle 12 alle 14.59

Al di fuori di questi intervalli il servizio potrebbe subire riduzioni o sospensioni, in funzione dell’adesione del personale. Per studenti, pendolari e lavoratori è quindi consigliabile verificare la disponibilità delle corse, soprattutto per gli spostamenti pomeridiani e serali.

Possibili rallentamenti alla circolazione cittadina anche durante il passaggio delle manifestazioni, in particolare nelle zone attraversate dai cortei.

Scuole e sanità, possibili disagi

L’agitazione coinvolge anche il personale scolastico, dagli insegnanti agli addetti amministrativi, tecnici e ausiliari. Negli istituti che registreranno adesioni potrebbero verificarsi modifiche agli orari, riduzioni delle attività didattiche o difficoltà nell’assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.

Anche negli ospedali e nelle strutture sanitarie sono possibili ripercussioni sulle prestazioni programmate e sulle attività non urgenti. Restano comunque garantiti i servizi essenziali e gli interventi indifferibili, secondo la normativa sul diritto di sciopero.

In Veneto sette manifestazioni, una per provincia

La mobilitazione interessa tutti i capoluoghi veneti. A Verona il ritrovo è alle 8.30 in piazzale XXV Aprile, con corteo fino a piazza Cittadella. A Padova l’appuntamento è alle 9.30 in piazza Garibaldi, con conclusione in Prato della Valle.

A Venezia il concentramento è alle 9 alla stazione ferroviaria di Mestre, con arrivo in piazzale Donatori di Sangue. A Treviso la partenza è prevista dalla zona della Palla di Ferro, con ritrovo dalle 8 e conclusione in piazza Vittoria.

Manifestazioni anche a Belluno, dalle 8.30 alla stazione ferroviaria fino a piazza Duomo, e a Rovigo, dalle 9.30 in piazza XX Settembre fino a piazza Matteotti.

Nel resto della regione lo sciopero può interessare i servizi di trasporto pubblico, con fasce di garanzia che cambiano a seconda delle aziende. A Padova e Rovigo, ad esempio, Busitalia Veneto ha comunicato possibili riduzioni delle corse per l’intera giornata.

Dalle 21 sciopero dei treni fino a sabato sera

La giornata di protesta avrà conseguenze anche sui collegamenti ferroviari, ma per una mobilitazione distinta da quella generale della Cgil.

Dalle 21 di oggi, venerdì 20 novembre, fino alle 20 di sabato 21 novembre, è infatti previsto uno sciopero nazionale di 23 ore indetto da Sgb e Cub Trasporti, che interesserà il personale ferroviario.

Trenitalia avverte che potranno verificarsi cancellazioni e variazioni anche sulle linee regionali del Veneto, comprese quelle utilizzate dai pendolari vicentini.

Sono previsti servizi minimi garantiti, con specifiche fasce per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, secondo gli elenchi ufficiali. I viaggiatori sono invitati a controllare la situazione del proprio treno prima della partenza.

Il trasporto aereo è invece escluso dallo sciopero generale della Cgil del 20 novembre.

Le ragioni della protesta nazionale

Lo sciopero, accompagnato dallo slogan “Il futuro è adesso”, nasce dalla contrarietà della Cgil alle scelte contenute nella manovra economica del Governo.

Il sindacato chiede aumenti salariali, rinnovi contrattuali, pensioni adeguate al costo della vita, maggiore progressività fiscale, più risorse per sanità, istruzione e politiche sociali, oltre a interventi contro la precarietà e per la sicurezza sul lavoro.

Tra le rivendicazioni figurano anche la riduzione delle disuguaglianze, maggiori opportunità occupazionali per i giovani e la richiesta di destinare più risorse ai servizi pubblici anziché all’incremento delle spese militari.

A livello nazionale la manifestazione principale si svolge a Roma, con partenza alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II e conclusione ai Fori Imperiali, dove è previsto l’intervento del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

La giornata vede inoltre la partecipazione dei Cobas e la mobilitazione internazionale degli studenti, che contestano le politiche di riarmo e chiedono investimenti nell’istruzione, nella tutela dell’ambiente e nei servizi sociali.

Per Vicenza, come per le altre città italiane, sarà il livello effettivo di adesione dei lavoratori a determinare l’entità dei disagi, mentre le manifestazioni rappresentano il momento pubblico di una protesta che coinvolge numerose categorie professionali.