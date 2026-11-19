Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì 19 novembre a Villorba, in provincia di Treviso, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro lungo la Statale 13 Pontebbana. Il bilancio è di due persone ferite, entrambe con fratture. Una di loro è rimasta bloccata nell’abitacolo ed è stata liberata dai Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato alle 7.55 in via Roma, all’altezza della Cartiera Marsoni, nei pressi dell’intersezione con via Cesare Battisti. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili e un van, per cause ancora da chiarire.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco partita dalla sede centrale di Treviso. I soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei tre mezzi e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di assistenza ai feriti.

Particolarmente delicato il recupero di una delle persone coinvolte, che si trovava ancora all’interno di un veicolo. I pompieri sono riusciti a estrarla dall’abitacolo, affidandola successivamente alle cure degli operatori del Suem 118.

Per prestare soccorso ai feriti sono intervenute due ambulanze. Entrambe le persone coinvolte hanno riportato fratture, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Villorba, con due mezzi, per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica dello scontro.

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione tra le due vetture e il van lungo uno degli assi stradali più importanti della provincia trevigiana.