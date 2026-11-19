Una presunta organizzazione criminale internazionale, circa 400 risparmiatori coinvolti e oltre 37 milioni di euro raccolti attraverso investimenti finanziari e criptovalute. È il bilancio dell’operazione “Parsim onia”, condotta dalla Guardia di Finanza di Verona, che ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo per oltre 37 milioni di euro e al blocco di ingenti patrimoni all’estero. Al centro dell’inchiesta un cittadino italiano residente da anni in Bulgaria, ritenuto il promotore di un’associazione transnazionale dedita a truffe, abusivismo finanziario, appropriazione indebita e riciclaggio.

L’organizzazione, secondo gli investigatori, operava in almeno otto Paesi: Bulgaria, Lituania, Svezia, Spagna e Belgio nell’Unione Europea, oltre a Stati Uniti, Regno Unito e India. Per le attività realizzate nel Veronese sarebbe stata utilizzata una rete composta da 20 persone fisiche e 15 tra società, trust e piattaforme digitali.

Investimenti sicuri e guadagni elevati: il meccanismo della truffa

Le indagini, sviluppate dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dal Gruppo della Guardia di Finanza di Verona, sono partite dalle denunce di numerosi cittadini convinti di aver investito i propri risparmi su piattaforme di trading online.

Le proposte promettevano rendimenti molto elevati in tempi brevissimi, senza alcun rischio di perdere il capitale. Tra gli strumenti pubblicizzati figuravano anche portafogli di criptovalute e prodotti finanziari descritti come innovativi e più convenienti rispetto alle tradizionali soluzioni bancarie.

In realtà, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, la raccolta del denaro avveniva al di fuori dei circuiti autorizzati e senza il controllo della Consob. I capitali venivano successivamente trasferiti all’estero, verso entità riconducibili al gruppo fintech Wallex.

Il sistema avrebbe funzionato attraverso il cosiddetto schema Ponzi, nel quale il denaro versato dai nuovi investitori viene utilizzato per alimentare il meccanismo e sostenere l’apparenza di redditività, favorendo l’ingresso di ulteriori risparmiatori.

Le vittime individuate sarebbero circa 400, ma gli investigatori non escludono che il numero effettivo possa essere superiore.

La rete internazionale e i corsi per convincere i clienti

Per raccogliere i capitali, il presunto promotore avrebbe sfruttato una complessa struttura societaria collegata all’ecosistema Wallex, comprendente anche Fidea Statutory Trust, Wealthwise Trust e Pro Keepers S.r.l.

Attraverso intermediari e agenti privi delle necessarie autorizzazioni e iscrizioni agli albi, venivano promossi sistematicamente prodotti finanziari e opportunità di investimento presentati come affidabili e sicuri.

Il principale indagato, fondatore e promotore anche di una propria valuta digitale, rilasciava interviste a testate internazionali specializzate in economia e finanza, contribuendo a costruire un’immagine di autorevolezza.

Organizzava inoltre corsi di formazione per i collaboratori, con il rilascio di attestati di abilitazione come “trust agent”. Durante gli incontri venivano illustrate le tecniche di persuasione da utilizzare per convincere i potenziali clienti, contattati sia personalmente sia attraverso social network e altri strumenti di comunicazione a distanza.

Perquisizioni e sequestri anche all’estero

L’operazione è stata condotta con la collaborazione delle autorità straniere e il coordinamento di Eurojust, l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale.

I finanzieri hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici delle società coinvolte, acquisendo documentazione e numerosi dispositivi elettronici. Tra il materiale sequestrato figura anche un “jammer”, apparecchio capace di generare interferenze radio e bloccare le comunicazioni wireless.

Elementi importanti per ricostruire il sistema sono arrivati dalle dichiarazioni rese da alcuni indagati durante gli interrogatori e dalle testimonianze delle vittime. Diversi risparmiatori hanno consegnato registrazioni di telefonate, videochiamate e conferenze online utilizzate per promuovere gli investimenti.

Il decreto di sequestro preventivo, disposto dalla Procura della Repubblica di Verona e successivamente confermato in sede di riesame, ha consentito di intervenire anche sui patrimoni esteri attraverso gli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale, tra cui l’Ordine Europeo di Indagine e il Freezing Order.

Sono state così sequestrate disponibilità finanziarie e proprietà immobiliari residenziali situate in una località turistica della Bulgaria. Il valore complessivo di questi beni è ancora in fase di quantificazione, anche attraverso il coordinamento con le autorità degli altri Paesi interessati.

L’appello della Guardia di Finanza: attenzione ai guadagni facili

L’operazione è stata denominata “Parsimonia” proprio per richiamare l’importanza di una gestione prudente dei propri risparmi.

La Guardia di Finanza invita i cittadini a diffidare delle proposte che garantiscono rendimenti eccezionali in tempi molto brevi, soprattutto quando viene assicurata l’assenza di qualsiasi rischio.

Prima di investire è fondamentale verificare che società e intermediari siano regolarmente autorizzati, consultando gli albi ufficiali e gli avvisi pubblicati dalla Consob sulle attività finanziarie abusive.

Anche una semplice ricerca online del nome della società o della piattaforma può far emergere segnalazioni e precedenti sospetti.

In presenza di possibili irregolarità, il consiglio è di interrompere qualsiasi versamento e rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine, conservando messaggi, contratti, ricevute dei pagamenti e ogni altro documento utile alle indagini.

L’intervento rapido degli investigatori può consentire non soltanto di tutelare chi denuncia, ma anche di impedire che il sistema fraudolento continui a coinvolgere altri risparmiatori.