LONATO DEL GARDA 18 novembre 2026 – Un ultraleggero è precipitato oggi poco prima delle 15 a Lonato del Garda, nel Bresciano, in frazione Barcuzzi. Un uomo che era a bordo è morto: lo rende noto l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, secondo cui per lui è stato constatato il decesso sul posto. La sua età non è ancora nota.

Sono in corso ricognizioni aeree della zona per verificare se ci siano altre persone coinvolte. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.