VENEZIA 18 NOVEMBRE 2026 -I carabinieri del Nucleo natanti hanno arrestato a Venezia, per tentato omicidio aggravato, un uomo di 56 anni che avrebbe versato soda caustica nella borraccia d’acqua di un giovane, che si è sentito male ed è stato ricoverato.

I militari erano intervenuti alla Giudecca, chiamati dal figlio della compagna dell’indagato, che conviveva con lui e che temeva dopo averlo minacciato per questioni economiche (la madre del ragazzo è morta da circa tre anni). Entrati in casa, mentre cercavano con difficoltà di calmare il 56enne, i carabinieri hanno visto il giovane sentirsi male subito dopo aver bevuto un sorso dalla sua borraccia metallica. Sul frigo hanno trovato una bottiglia con la soda caustica, poi sequestrata.

Secondo gli investigatori, il 56enne, che non accettava di dover lasciare la casa e nutriva risentimento verso il giovane, avrebbe versato la sostanza nella borraccia approfittando dell’uscita del ragazzo, che era sceso ad aspettare i carabinieri. Il giovane è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo e poi a Padova: non è in pericolo di vita.

Dopo l’udienza di convalida all’uomo è stata applicata la custodia cautelare in carcere.