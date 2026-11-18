“Grazie al progetto regionale antitratta N.A.V.I.G.A.Re, oggi, una donna è entrata nella rete di protezione, ed è stata accompagnata in una struttura protetta anche grazie al coordinamento con il Servizio di pronto intervento sociale attivato dall’ambito territoriale sociale. La rete è pronta ad accoglierne altre nel caso in cui ne facessero richiesta. La lotta alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento richiede una vera e propria alleanza: chi commette questi reati viene perseguito duramente, ma chi li subisce non viene lasciato solo. Le istituzioni venete e gli enti del Terzo Settore ci sono, uniti da risorse e grande professionalità a difesa dei diritti umani.” Lo annuncia l’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, che interviene in merito all’operazione di ieri della Guardia di Finanza di Padova che ha permesso di scoprire un’ampia rete di centri massaggi che mascherava un’ampia rete di sfruttamento della prostituzione. Con l’operazione è stato attivato il progetto regionale N.A.V.I.G.A.Re (Network Antitratta Veneto) che offre protezione alle donne che chiedono di uscire dalle condizioni di sfruttamento, garantendo loro rifugio in strutture protette Ven23. “Ringrazio i militari della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura della Repubblica di Padova l’operazione di oggi – aggiunge l’assessore Roma-. Stiamo parlando di decine di donne coinvolte. La vera sfida, ora, è restituire dignità, tutela e diritti a queste donne. Attraverso N.A.V.I.G.A.Re di cui la Regione Veneto è capofila istituzionale dal 2021, mettiamo in campo un sistema unico e integrato che lavora in sinergia con le forze dell’ordine per l’emersione del fenomeno e l’assistenza delle vittime. Il nostro sistema di protezione è già pienamente attivo e a disposizione per garantire percorsi di assistenza, tutela sanitaria e psicologica, offrendo un supporto reale per l’inserimento in strutture protette. N.A.V.I.G.A.Re. interviene per assicurare l’accesso ai diritti fondamentali a chi subisce grave sfruttamento, indipendentemente dallo status giuridico, dall’età o dalla nazionalità”.