La pizza rompe il silenzio e risponde alla Russia: «Io sono una Margherita, non un missile»

di Luca Faietti

Alla fine, dopo tre anni di guerra, sanzioni, minacce nucleari, tensioni internazionali e diplomazie sull’orlo di una crisi di nervi, Vladimir Putin ha trovato il suo avversario più temibile: la pizza.

Non un carro armato Leopard, non un missile a lungo raggio, non un drone ucraino. Una pizza. Possibilmente Margherita, con mozzarella filante e qualche foglia di basilico. Una minaccia strategica che, evidentemente, il Cremlino aveva colpevolmente sottovalutato.

In Russia, infatti, si è aperto un dibattito di quelli destinati a entrare nei manuali di geopolitica. C’è chi vorrebbe eliminare la pizza dalle mense scolastiche perché l’Italia vende armi all’Ucraina. E chi, con una certa audacia intellettuale, sostiene che la pizza sia apolitica.

Apolitica? La pizza? Ma siamo impazziti?

Per dirimere la controversia abbiamo deciso di rivolgerci direttamente all’interessata. Che, dopo secoli trascorsi nei forni di mezzo mondo senza mai rilasciare dichiarazioni, ha accettato di rompere il silenzio.

«Sono profondamente amareggiata», esordisce la Margherita, visibilmente scottata. «In tanti anni di onorata carriera ho attraversato guerre mondiali, guerre fredde, crisi petrolifere, governi Berlusconi e persino l’invenzione della pizza con l’ananas. Ma una cosa del genere non mi era mai capitata».

Le chiediamo se abbia una posizione sul conflitto russo-ucraino.

«Guardi, io sono fatta di farina, acqua, lievito, pomodoro e mozzarella. Non ho mai avuto rapporti con la NATO, non conosco Zelensky e Putin, francamente, non l’ho mai visto entrare in pizzeria. Eppure mi ritrovo accusata di collaborazionismo con l’Occidente. È una situazione surreale».

Ma qualcuno sostiene che consumare pizza significhi sostenere indirettamente l’industria bellica italiana.

«Ah, certo. E allora cosa facciamo? Vietiamo gli spaghetti perché potrebbero essere utilizzati per strangolare un agente del KGB? Mettiamo sotto sequestro il tiramisù perché tira su il morale delle truppe ucraine? Consideriamo il cappuccino un’arma chimica perché contiene schiuma?»

La pizza si scalda. Del resto, è nella sua natura.

«Vorrei ricordare che sono nata per unire le persone attorno a un tavolo, non per dividerle in blocchi militari. Sono stata mangiata da comunisti, fascisti, liberali, monarchici, anarchici e gente che vota alle primarie del Partito Democratico. E vi assicuro che quest’ultima categoria è quella che mi ha creato più problemi: non riuscivano mai a mettersi d’accordo sugli ingredienti».

Le chiediamo se tema ritorsioni da parte delle autorità russe.

«Naturalmente Ho saputo che alcuni vorrebbero sostituirmi nelle mense con piatti più patriottici. Nulla contro la cucina russa, per carità. Ma vorrei far presente che la mia espulsione non modificherà di un millimetro gli equilibri sul fronte ucraino. Al massimo aumenterà il consumo di borsch».

Nel frattempo, negli ambienti diplomatici circolano indiscrezioni inquietanti. La pizza Quattro Stagioni sarebbe sospettata di rappresentare le quattro stagioni dell’espansionismo occidentale. La Diavola, per via del nome, sarebbe considerata una provocazione religiosa. La Capricciosa, invece, potrebbe essere accusata di attività sovversiva per manifesta imprevedibilità degli ingredienti.

Particolarmente delicata la posizione della pizza Marinara, che rischierebbe di essere interpretata come un’allusione alla flotta militare italiana. Quanto alla pizza NATO, che per fortuna non esiste, sarebbe già stata dichiarata persona non grata.

«Mi permetta una considerazione», riprende la Margherita, ormai incontenibile. «Da anni sento parlare di sovranismo alimentare, identità nazionale e difesa delle tradizioni. Ma qui siamo arrivati al punto che una pizza dovrebbe rispondere delle decisioni del governo italiano. Seguendo questa logica, gli hamburger dovrebbero chiedere scusa per ogni bombardamento americano, il sushi per Pearl Harbor e il kebab per le scelte di Erdoğan».

Una deriva che preoccupa persino le Nazioni Unite, dove qualcuno starebbe valutando l’istituzione di una commissione internazionale per la tutela degli alimenti politicamente perseguitati.

La pizza, intanto, lancia un appello direttamente a Putin.

«Vladimir, ascoltami. Io non sono tua nemica. Non ho carri armati, non possiedo droni, non mando munizioni a Kiev. La mia unica capacità offensiva consiste nel provocare qualche ustione al palato di chi ha troppa fretta di mangiarmi. E qualche chilo di troppo, ma quello è un problema che riguarda anche gli oligarchi».

Poi abbassa la voce.

«E soprattutto, caro Vladimir, vorrei ricordarti una cosa: puoi controllare i giornali, la televisione, il Parlamento e forse persino il meteo. Ma non puoi controllare la fame di un ragazzino davanti a una pizza appena sfornata».

Prima di congedarci, le chiediamo se abbia un messaggio conclusivo per i protagonisti della controversia.

La Margherita ci pensa un momento. Poi, con la solennità di chi sa di essere entrata suo malgrado nella storia delle relazioni internazionali, pronuncia la sua dichiarazione definitiva.

«Io sono italiana, certo. Ma da quando esisto mi faccio mangiare da tutti, senza chiedere passaporto, appartenenza politica o certificato di fedeltà alla NATO. Sono rotonda perché non ho lati da scegliere. Sono divisa in spicchi perché credo nella condivisione. E soprattutto sono fatta per essere mangiata in pace».

Una pausa.

«Detto questo, se proprio Putin vuole dichiararmi guerra, sappia che non intendo arrendermi».

Perché?

«Perché, a differenza sua, io sono abituata a finire al forno».

E mentre a Mosca continuano a discutere se una Margherita possa rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale, una certezza emerge da questa vicenda: la guerra è una tragedia, la propaganda è una cosa seria, ma quando si arriva a considerare una pizza un nemico politico significa che qualcuno, più che perdere il senso della misura, ha perso completamente il pomodoro.

E forse anche la mozzarella.

Intanto, dal Cremlino, nessuna dichiarazione ufficiale. Pare stiano ancora interrogando un calzone sospettato di nascondere informazioni riservate al suo interno.