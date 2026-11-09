Elly Schlein e la Sibilla Cumana: quando le parole non dicono nulla

Machiavellus

Avete mai provato ad ascoltare certi interventi di Elly Schlein con la sensazione di trovarvi davanti alla Sibilla Cumana?

Per chi non ricordasse le reminiscenze scolastiche, la Sibilla era famosa per i suoi responsi enigmatici, che potevano essere interpretati in modi diversi.

Una specialità che, a quanto pare, non è andata perduta nei secoli.

Prendiamo due dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico che potete trovare sui social.

La prima riguarda una questione amministrativa ed una mozione congressuale:

«Essendo già stata approvata quella strada, c’è una procedura in corso, chiaramente non c’è la disponibilità sul se c’è evidentemente da lavorare sul come a questo punto. Dopodiché non è un mistero che noi invece in quella mozione congressuale che non entrava nello specifico della questione Roma, ma in generale diceva ci piace portare diciamo insieme ai nostri amministratori il Partito Democratico verso un futuro che grazie anche alle nuove norme europee sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi della circolarità uscendo dal modello lineare. È questo il tema e in questa direzione puntano tutte le normative europee; vanno sostenute».

Confesso che, dopo averla letta un paio di volte, ho avuto bisogno di una pausa.

Non tanto perché si tratti di un ragionamento particolarmente complesso, ma perché sembra una di quelle frasi che iniziano con una destinazione precisa e finiscono in un luogo completamente diverso, dopo aver perso per strada soggetto, predicato e probabilmente anche il conducente.

La seconda è ancora più sintetica. Parlando del prezzo dei carburanti, Schlein ha dichiarato:

«Quando saremo al Governo il tetto del carburante sarà dinamico, flessibile, oggettivo e temporaneo».

Qui almeno abbiamo quattro aggettivi. Manca soltanto qualche indicazione su come funzionerà questo tetto, chi lo stabilirà, con quali criteri e soprattutto chi pagherà il conto.

Ma evidentemente pretendiamo troppo.

Sia chiaro, non mi scandalizza il linguaggio complicato dei politici.

Da sempre, quando non sanno rispondere a una domanda, molti preferiscono arrampicarsi sugli specchi, rifugiandosi dietro parole difficili, formule astratte e concetti sufficientemente fumosi da consentire qualsiasi interpretazione.

È un vecchio mestiere. E non appartiene certamente soltanto alla sinistra.

Quello che mi incuriosisce, nel caso di Elly Schlein, è un’altra cosa.

La segretaria del PD ambisce legittimamente a diventare Presidente del Consiglio. È il gioco della democrazia e nessuno può contestarle questo diritto.

Ma proviamo per un momento a immaginare che questo accada.

La vediamo seduta al tavolo del Consiglio europeo, davanti a Macron o Marine Le Pen, Merz, Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, e agli altri capi di governo.

Oppure in un incontro bilaterale con Trump, Xi Jinping, od il presidente ucraino Zelensky.

Sono tavoli dove non basta esprimere buone intenzioni.

Si discutono interessi nazionali, rapporti di forza, equilibri geopolitici, accordi commerciali, energia, difesa, sicurezza.

Bisogna sapere cosa si vuole ottenere, conoscere la storia dei rapporti internazionali, capire le convenienze degli interlocutori, avere la capacità di mediare senza perdere di vista i propri obiettivi.

E soprattutto bisogna parlare in modo comprensibile.

Perché un capo di governo può anche non conoscere la risposta ad ogni domanda.

Nessuno pretende che un Presidente del Consiglio sia un’enciclopedia ambulante.

Ma deve avere la capacità di distinguere ciò che sa da ciò che non sa, circondarsi di persone competenti e, quando necessario, prendere decisioni.

Non può cavarsela con un tetto dinamico, flessibile, oggettivo e temporaneo.

A meno che non pensi di aver trovato anche la formula per risolvere il conflitto in Ucraina: una pace dinamica, flessibile, oggettiva e temporanea.

Battute a parte, il problema è serio.

La politica ha bisogno di leader che sappiano spiegare le proprie idee. Non di oratori che utilizzano il linguaggio per nascondere l’assenza di una risposta.

E qui c’è anche una responsabilità degli elettori.

Non dovremmo giudicare un aspirante governante soltanto per quello che promette, ma soprattutto per la sua capacità di spiegare come intende realizzarlo.

Perché governare non è un esercizio di retorica.

E quando si arriva a Palazzo Chigi, le parole devono trasformarsi in decisioni, possibilmente comprensibili anche a Siora Maria e Sior Bepi.

Altrimenti, più che un Presidente del Consiglio, rischiamo di ritrovarci con una Sibilla Cumana a Palazzo Chigi.

E per interpretare i suoi responsi dovremo probabilmente costituire un apposito ufficio di traduzione simultanea.

Machiavellus