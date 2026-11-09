Veneto, aprono i barattoli di pomodoro e trovano 11 chili di droga: un milione di euro in eroina e cocaina, quattro arresti

Padova, nei barattoli della conserva nascondevano 11 chili di droga: un milione di euro in eroina e cocaina, quattro arresti

Undici chilogrammi di droga, tra eroina e cocaina, nascosti anche all’interno di comuni barattoli di latta utilizzati per le conserve di pomodoro. È la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza di Padova nell’ambito di un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti per un valore stimato di circa un milione di euro e all’arresto complessivo di quattro persone, ritenute coinvolte in un’attività organizzata di traffico e spaccio.

L’indagine è partita nell’agosto scorso, durante un normale servizio di controllo economico del territorio effettuato dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova in una zona residenziale della città.

I militari hanno fermato un uomo che, al momento dell’identificazione, ha manifestato un evidente nervosismo. Un atteggiamento che ha insospettito gli operatori, spingendoli a chiedergli di mostrare il contenuto dello zaino che portava con sé.

All’interno sono stati trovati alcuni ovuli contenenti sostanza stupefacente. Da quel momento sono scattati gli approfondimenti investigativi per individuare la provenienza della droga.

Gli accertamenti hanno condotto i finanzieri a uno stabile condominiale situato nelle immediate vicinanze del luogo del controllo, dove l’uomo avrebbe acquistato lo stupefacente.

La successiva perquisizione dell’appartamento, effettuata anche con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, ha permesso di scoprire un ingente quantitativo di droga, in parte nascosto all’interno di barattoli metallici sigillati, normalmente utilizzati per conservare il pomodoro.

Un sistema di occultamento che avrebbe consentito di nascondere le sostanze stupefacenti in contenitori dall’aspetto del tutto ordinario.

Complessivamente sono stati recuperati otto chilogrammi di eroina e tre chilogrammi di cocaina, per un valore sul mercato illegale stimato attorno al milione di euro.

Tre arresti immediati, poi la scoperta del presunto organizzatore

Durante la perquisizione sono stati arrestati in flagranza due degli occupanti dell’appartamento, individuati dagli investigatori come il presunto corriere e il soggetto incaricato della custodia della droga, definito il “magazziniere”.

Insieme a loro è stato arrestato anche l’uomo inizialmente fermato con gli ovuli nello zaino.

Una quarta persona, presente nell’abitazione al momento dell’intervento, era stata invece denunciata a piede libero.

Le indagini, tuttavia, non si sono concluse con i primi tre arresti. L’esame degli elementi raccolti, in particolare dei telefoni cellulari sequestrati, ha consentito ai finanzieri di ricostruire un meccanismo di gestione e distribuzione degli stupefacenti ritenuto già consolidato.

Secondo gli investigatori, proprio il quarto uomo, inizialmente soltanto denunciato, avrebbe avuto un ruolo di vertice nell’organizzazione, coordinando le attività legate al traffico della droga.

Gli elementi emersi hanno quindi portato la Procura della Repubblica di Padova a richiedere al giudice per le indagini preliminari un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

La richiesta è stata accolta e i finanzieri hanno successivamente eseguito l’ordinanza, portando a quattro il numero complessivo degli arrestati.

Nel corso dell’ultima fase dell’operazione sono stati sequestrati anche 2.500 euro in contanti.

L’indagine ha quindi permesso di passare dal semplice controllo di un uomo trovato con alcuni ovuli di droga nello zaino alla scoperta di un ingente quantitativo di eroina e cocaina e alla ricostruzione di una presunta rete organizzata per la gestione e lo spaccio degli stupefacenti.

L’operazione rientra nelle attività di controllo economico del territorio svolte dalla Guardia di Finanza di Padova, finalizzate anche a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei contesti urbani.

Le responsabilità delle quattro persone coinvolte dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.