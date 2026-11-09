Montecchio Maggiore, tenta di incassare 50mila euro in buoni carburante con un ordine falso: scoperto e denunciato

Un ordine di mille buoni carburante da 50 euro ciascuno, per un valore complessivo di 50mila euro, presentato a nome di un’azienda cliente. Ma qualcosa nella richiesta ha insospettito il titolare della società di distribuzione carburanti di Montecchio Maggiore, che ha chiamato i Carabinieri. Il tentativo di truffa è stato così sventato e il presunto responsabile è stato denunciato.

L’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 20 ottobre 2026, quando la società ha ricevuto via e-mail una richiesta di fornitura apparentemente proveniente da un’azienda del territorio, già conosciuta come cliente abituale e affidabile.

Il messaggio conteneva un documento contraffatto, preparato per sembrare una normale richiesta commerciale. A destare sospetti è stata però una condizione insolita: il pagamento dei 50mila euro sarebbe avvenuto soltanto al momento del ritiro di persona dei mille buoni carburante.

Una procedura diversa da quella abituale, che ha spinto il titolare a rivolgersi immediatamente ai Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore.

I militari sono intervenuti presso la sede dell’azienda e hanno atteso l’arrivo della persona incaricata di ritirare i buoni. Quando l’uomo si è presentato, i Carabinieri lo hanno intercettato e identificato prima che potesse impossessarsi delle cedole.

Si tratta di un soggetto del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo ha consentito di impedire che il tentativo di truffa venisse portato a termine, evitando alla società un potenziale danno economico di 50mila euro.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza con l’accusa di tentata truffa aggravata.

L’operazione è stata condotta d’iniziativa dai Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore, dopo la segnalazione del titolare dell’attività.

La vicenda evidenzia i rischi legati alle richieste commerciali fraudolente, nelle quali documenti apparentemente autentici e l’utilizzo del nome di clienti conosciuti possono essere impiegati per ottenere beni o servizi senza corrispondere il pagamento previsto.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata dall’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.