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9 Novembre 2026 - 15.09

Dueville, scontro tra due auto in via Cresole: donna incastrata nell’abitacolo, vettura elettrica finisce nel fossato

REDAZIONE
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Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 9 novembre, a Dueville, dove due automobili si sono scontrate in via Cresole. L’allarme è scattato poco prima delle 9, quando si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere una delle conducenti, rimasta bloccata all’interno del proprio veicolo.

L’impatto tra le due vetture è stato tale da impedire alla donna di uscire autonomamente dall’abitacolo. Sul posto è intervenuta una squadra della Prima Partenza dei Vigili del Fuoco di Vicenza, che ha utilizzato attrezzature specifiche per liberare l’automobilista.

L’altra auto coinvolta, un veicolo elettrico alimentato a batterie, è invece finita nel fossato a lato della carreggiata dopo lo scontro.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per prestare soccorso e gestire le conseguenze dell’incidente. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Restano da chiarire le cause e la dinamica dello scontro tra i due veicoli.

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