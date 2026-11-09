Agugliaro, crolla il tetto di un garage: vigili del fuoco evitano che le fiamme raggiungano le case vicine
Un violento incendio ha devastato un garage ad Agugliaro, in provincia di Vicenza, provocando il crollo del tetto della struttura. Il rogo è divampato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre 2026, poco dopo le 2. Fortunatamente non si registrano feriti.
L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con le squadre del Distaccamento di Lonigo e della sede centrale di Vicenza.
Le fiamme hanno interessato il garage con un’intensità tale da compromettere la copertura, che è ceduta precipitando all’interno dell’edificio.
I pompieri hanno lavorato per circoscrivere il rogo e impedire che l’incendio si propagasse alle proprietà adiacenti, evitando conseguenze potenzialmente ancora più gravi.
Una volta domate le fiamme, le squadre hanno avviato le operazioni di smassamento del materiale bruciato e di messa in sicurezza della struttura danneggiata.
Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza.
Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. I tecnici dei vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche necessarie per individuare l’origine delle fiamme.
Il bilancio dell’incendio è dunque di un garage gravemente danneggiato, con il tetto crollato, ma nessuna persona coinvolta o ferita.