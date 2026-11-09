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9 Novembre 2026 - 9.43

Agugliaro, crolla il tetto di un garage: vigili del fuoco evitano che le fiamme raggiungano le case vicine

REDAZIONE
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Un violento incendio ha devastato un garage ad Agugliaro, in provincia di Vicenza, provocando il crollo del tetto della struttura. Il rogo è divampato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre 2026, poco dopo le 2. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con le squadre del Distaccamento di Lonigo e della sede centrale di Vicenza.

Le fiamme hanno interessato il garage con un’intensità tale da compromettere la copertura, che è ceduta precipitando all’interno dell’edificio.

I pompieri hanno lavorato per circoscrivere il rogo e impedire che l’incendio si propagasse alle proprietà adiacenti, evitando conseguenze potenzialmente ancora più gravi.

Una volta domate le fiamme, le squadre hanno avviato le operazioni di smassamento del materiale bruciato e di messa in sicurezza della struttura danneggiata.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. I tecnici dei vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche necessarie per individuare l’origine delle fiamme.

Il bilancio dell’incendio è dunque di un garage gravemente danneggiato, con il tetto crollato, ma nessuna persona coinvolta o ferita.

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