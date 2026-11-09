Marostica, infermiere del 118 aggredito durante un soccorso: familiare di un paziente gli punta un coltello alla gola

Un infermiere del Suem 118 è stato aggredito alle spalle e minacciato con un coltello puntato alla gola mentre stava prestando soccorso a un anziano nella sua abitazione. Il grave episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 8 novembre a Marostica, in provincia di Vicenza. A intervenire per evitare conseguenze ben più gravi è stato il medico dell’équipe, che è riuscito a bloccare l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, il personale sanitario era impegnato in un intervento di emergenza all’interno di un’abitazione quando un familiare dell’anziano assistito si è improvvisamente scagliato contro uno degli infermieri.

L’uomo avrebbe raggiunto il sanitario alle spalle, puntandogli un coltello alla gola. Una situazione estremamente pericolosa, interrotta grazie alla prontezza del medico presente, che è riuscito a immobilizzare l’aggressore in attesa delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa per accertamenti.

L’infermiere ha riportato fortunatamente soltanto ferite lievi, ma lo shock provocato dall’aggressione gli ha impedito di completare il turno di lavoro.

La condanna dell’Ordine degli infermieri: «Quel coltello poteva uccidere»

Durissima la reazione dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, che attraverso il presidente Giacomo Sebastiano Canova ha espresso solidarietà al collega e chiesto che venga fatta piena luce sull’accaduto.

«Ho sentito il collega per accertarmi sulle sue condizioni di salute e per portargli la mia solidarietà e quella dell’intero Ordine – dichiara Canova –. Siamo ancora una volta di fronte ad un gesto imprevedibile, ma questa volta quel coltello poteva uccidere».

Il presidente sottolinea come, al di là delle conseguenze fisiche fortunatamente limitate, l’episodio abbia lasciato un segno importante sul sanitario coinvolto.

«Il collega è ancora ovviamente scosso e penso abbia bisogno di qualche giorno di riposo per ritrovare un minimo di serenità, ma chi entra in una casa per soccorrere deve poterlo fare senza rischiare la propria vita».

La richiesta di applicare con rigore le norme a tutela dei sanitari

L’aggressione di Marostica riporta al centro dell’attenzione il problema della sicurezza degli operatori sanitari, esposti al rischio di violenze anche durante gli interventi di emergenza nelle abitazioni private.

Canova ricorda che negli ultimi anni il legislatore ha rafforzato gli strumenti di tutela del personale sanitario, prevedendo anche l’arresto obbligatorio in flagranza per determinate lesioni commesse ai danni degli operatori durante lo svolgimento delle loro funzioni.

«A nome dell’Ordine e a tutela di tutto il personale sanitario, chiedo venga fatta piena luce sull’accaduto e che, se ne ricorrono i presupposti, la magistratura applichi con rigore le norme, considerando che siamo di fronte ad una vera e propria minaccia armata», conclude il presidente.

L’Ordine degli infermieri vicentini condanna fermamente quanto accaduto e ribadisce la necessità di garantire condizioni di sicurezza a chi ogni giorno interviene per salvare vite e assistere persone in difficoltà.

A Marostica soltanto il rapido intervento del medico ha impedito che la minaccia con il coltello potesse trasformarsi in una tragedia.