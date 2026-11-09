A 9 anni chiama il 112 dopo l’aggressione alla madre: padre per maltrattamenti

Ha soltanto nove anni, ma è riuscita a chiedere aiuto al 112 dopo essere fuggita di casa insieme alla madre, aggredita violentemente dal marito. È accaduto domenica 8 novembre a Bassano del Grappa, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 51 anni, di nazionalità marocchina, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Determinante la telefonata della bambina, che ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente.

L’allarme è scattato intorno alle 13.40, quando alla centrale del numero unico di emergenza è arrivata la chiamata della piccola. Nonostante la situazione, la bambina è riuscita a spiegare agli operatori che lei e la madre erano appena scappate dall’abitazione per sottrarsi alla violenza del padre.

Una pattuglia delle Volanti del Commissariato di Bassano del Grappa ha raggiunto immediatamente il luogo indicato, trovando madre e figlia in strada, nei pressi di una scuola elementare.

La donna era in lacrime, visibilmente sotto shock e presentava traumi alla testa e al braccio destro. È stato quindi richiesto l’intervento del personale sanitario, che l’ha accompagnata in ospedale per le cure necessarie.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti attraverso il racconto della bambina, tutto sarebbe cominciato durante il pranzo, per motivi banali. Il padre avrebbe improvvisamente aggredito la moglie, spingendola con violenza a terra e facendole sbattere la testa contro il tavolo della cucina.

Non soddisfatto, l’uomo avrebbe poi calpestato con forza il braccio della donna, prima di tentare di lanciarle addosso una sedia.

È stato proprio a quel punto che la figlia di nove anni è intervenuta, mettendosi fisicamente tra i genitori per cercare di fermare l’aggressione. Il padre l’avrebbe strattonata e spinta via, senza fortunatamente provocarle lesioni.

Madre e figlia sono quindi riuscite a uscire dall’abitazione e a raggiungere la strada, dove la bambina ha trovato la lucidità necessaria per chiamare i soccorsi.

Mentre la donna veniva affidata alle cure dei sanitari, i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione familiare, trovando il 51enne all’interno.

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici. Davanti agli agenti avrebbe inoltre rilasciato dichiarazioni spontanee, ammettendo le proprie responsabilità nell’aggressione.

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere una situazione familiare ancora più grave. Gli investigatori avrebbero infatti ricostruito un contesto di violenze fisiche e psicologiche che, secondo le informazioni raccolte, si sarebbe protratto per anni.

Il 51enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine e con numerosi precedenti penali e di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, gli agenti hanno accompagnato l’uomo alla Casa Circondariale di Vicenza, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

A impedire che l’episodio potesse avere conseguenze ancora più gravi è stata la prontezza della figlia di nove anni, capace prima di intervenire per proteggere la madre e poi di chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

Come previsto dalla legge, la responsabilità penale dell’arrestato dovrà essere definitivamente accertata nelle sedi giudiziarie competenti.