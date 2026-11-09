Ubriaco alla guida con un tasso cinque volte oltre il limite: incidente a Mussolente, patente ritirata. Nei controlli anche tre giovani con droga

Un automobilista con un tasso alcolemico di 2,57 grammi per litro, oltre cinque volte il limite consentito, è stato denunciato dopo un incidente stradale a Mussolente. È uno degli episodi emersi dai controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa nel fine settimana del 7 e 8 novembre. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre segnalati alla Prefettura tre giovani, tra cui un minorenne, trovati in possesso di hashish.

L’episodio più rilevante si è verificato nella tarda serata di domenica 8 novembre, a Mussolente, dove un 36enne residente nel Padovano è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della propria automobile. Fortunatamente il sinistro non ha provocato feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Enego, che hanno sottoposto il conducente all’alcoltest. Il risultato ha evidenziato un tasso alcolemico di 2,57 g/l, a fronte del limite ordinario di 0,5 g/l previsto dal Codice della strada.

Per il 36enne è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravata dal coinvolgimento in un incidente stradale. I militari hanno inoltre provveduto al ritiro della patente di guida.

I controlli hanno interessato anche altri punti del territorio bassanese, con particolare attenzione alle aree di ritrovo e ai luoghi frequentati dai giovani.

Nel parcheggio del cinema di via Colombo, a Cartigliano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato e controllato due ragazzi del posto, rispettivamente di 18 e 19 anni. Entrambi sono stati trovati in possesso di uno spinello artigianale contenente una miscela di tabacco e hashish.

Un terzo intervento è stato effettuato in via Pio X a Bassano del Grappa, dove i militari hanno controllato un ragazzo di 16 anni residente a Cassola. Il minorenne è stato trovato in possesso di 0,99 grammi di hashish.

Per tutti e tre i giovani è scattata la segnalazione al Prefetto di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti destinata all’uso personale. Si tratta di una procedura amministrativa distinta dalla denuncia penale.

Le operazioni rientrano nel piano di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, che ha impiegato le pattuglie delle Stazioni territoriali e del Nucleo Operativo e Radiomobile per contrastare la criminalità diffusa, i comportamenti pericolosi alla guida e gli illeciti legati agli stupefacenti.

L’attività, illustrata nel bilancio diffuso lunedì 9 novembre 2026, ha confermato l’attenzione dell’Arma alla sicurezza stradale e alla vigilanza nei luoghi di aggregazione.

Per quanto riguarda il conducente denunciato, la responsabilità penale dovrà essere accertata dall’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.